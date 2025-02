“De komende weken zijn al een test voor de play-offs”: SKT Ieper One speelt halve finale Beker van Vlaanderen tegen Waregem

Komend weekend speelt SKT Ieper One de halve finale van de Beker van Vlaanderen tegen reeksgenoot Waregem in Sporthal De Treffer. Die match komt er een week na de verloren topper in Comblain. Na Waregem volgen nog twee stevige competitiematchen in aanloop naar de play-offs. Het is dus moneytime voor de troepen van Frederik Geldof.

Sam Lambrecht kon zich neerleggen bij de nederlaag in Comblain (97-87). “Verliezen is altijd frustrerend en jammer. Als je kijkt naar hun percentage van driepunters dan moeten we toegeven dat ze heel goed afgewerkt hebben”, zegt Sam. “Ook wij waren zeker op de afspraak, deze match was van hoog niveau en het was al een voorbode van wat het niveau in de play-offs kan zijn. Als Comblain zo blijft spelen, moeten we er zeker rekening mee houden voor de titel.” De volgende match volgt komend weekend met een verplaatsing naar Waregem. “We speelden er al twee keer tegen in de competitie en telkens trok de uitploeg aan het langste eind. Hopelijk is dat zondag opnieuw zo, want we spelen in Waregem. We gaan er alles aan doen om die finaleplaats af te dwingen. De coaches kennen elkaar goed en onze coach had de beker al een tijdje met rood aangestipt.”

Met daarna nog Falco Gent en Donza in de competitie zijn het allemaal topaffiches de komende weken. “Het is nu al een soort testperiode voor wat ons in de play-offs te wachten staat. We moeten proberen om nog twee op twee te halen. Zo zouden we het thuisvoordeel kunnen hebben in de play-offs. Het competitieformat was dit jaar wel wat ongelukkig. We speelden tegen sommige ploegen heen en terug, tegen andere ploegen maar één keer. We steken ons daar niet achter weg, maar het zal beter zijn als het volgend jaar weer tegen iedereen twee matchen zijn”, zegt de 25-jarige Nieuwpoortenaar, die volgend seizoen aan zijn derde jaar in Ieper start. “Ik voel me uitstekend in deze familiale club.”

Zondag 2 maart om 17 uur: G&V Breakpoint Basket Waregem One SKT Ieper One.