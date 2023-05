Davy Callewaert (47) is eerste general manager van basketbalclub House of Talents Spurs Kortrijk

De 47-jarige Bellegemnaar moet de club verder professionaliseren en laten groeien tot een volwaardig BNXT-team.

Callewaert richtte Cortenstaal DC op, was CEO van MaisonRouge en Challenge MC. Van 2017 tot 2022 was hij algemeen directeur van Sportwerk Vlaanderen waarbij hij de leiding had over 1.200 sportprofielen. Daarvoor was hij ook actief bij Farys/TMVW, werkte hij voor de gemeente Wevelgem en fungeerde hij als coördinator van AGB BUDA.

Hij begon zijn loopbaan als deskundige Sport bij de stad Kortrijk en staat bekend als een wervend en wendbaar leider, een sterke people- en changemanager en een waardengericht ondernemer.Hij was jarenlang actief in het basketbal als speler en als coach. Hij startte zijn carrière in Marke om over te stappen naar OLBAK en Olbak-Bissegem waar hij als 16-jarige debuteerde in de eerste ploeg aan de zijde van House of Talents Spurs-voorzitter Steve Rousseau. Hij kwam ook uit voor Gullegem, Izegem, Holstra waarmee hij promoveerde naar eerste landelijke. Na een jaartje bij Power eindigde hij zijn carrière bij Olbak-Bissegem.

Als coach begon hij bij de jeugd van Olbak. Daarna volgden Golden River Wevelgem, Soubry Kortrijk, Gullegem, Izegem en opnieuw Gullegem. Bij de seniores coachte hij Olbak Bissegem 2 (promoties in provinciale) en Gullegem. Hij werd sportief manager van de fusieploeg Digipas Baketteam Kortrijk waar hij daarna coach werd in eerste provinciale. In Gullegem nam hij de leiding van het team in derde en tweede provinciale. Hij behaalde diploma’s Lichamelijke Opvoeding en Master in de politieke wetenschappen.