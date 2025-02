Dauwe Vanneste voelt zich helemaal thuis bij SKT Ieper

Dauwe Vanneste is bezig aan zijn eerste seizoen bij SKT Ieper. De Kortrijkzaan verdeelt zijn speelminuten over de A-ploeg in Top Division One, de B-ploeg in eerste landelijke en de U21. Komend weekend ontvangt hij met de B-ploeg het sterke Bornem.

Dauwe verliet in het tussenseizoen Kortrijk Spurs, de club waar hij zijn volledige jeugdopleiding kreeg. “Ik twijfelde wel om Kortrijk te verlaten, maar uiteindelijk ben ik heel tevreden met mijn stap naar Ieper”, vertelt de 19-jarige Kortrijkzaan, die vooral als center of power forward speelt. “Ik kende Thomas Witdouck al, maar het is via Frederik Geldof, trainer van de A-ploeg, dat ik in Ieper terechtkwam. Hij contacteerde mij en ik was meteen positief verrast. Vorig seizoen trainde ik met de eerste ploeg in Kortrijk en speelde ik bij de tweede ploeg, maar er waren minder speelkansen dan nu. Op voorhand werd afgesproken dat ik zou meetrainen met de A-ploeg en mijn speeltijd zou verdelen over de A-ploeg, B-ploeg en de U21. Als de matchen niet samenvallen, dan kan het dus gebeuren dat ik in drie verschillende matchen speel. Trainen doe ik vooral met de A-ploeg, op donderdag train ik twee keer: zowel met de A als met de B. Fysiek is het dus niet te onderschatten, maar het lukt wel.”

SKT Ieper Two staat op een voorlopige achtste plaats in eerste landelijke. “We zijn best wel tevreden over dit seizoen. We tonen dat we een goeie ploeg zijn, maar missen in bepaalde matchen te veel shots. Dat was ook het geval in onze verloren partij tegen Turnhout vorig weekend. Zaterdag komt Bornem op bezoek. Daar verloren we na een gemiste start, thuis zouden we ze graag verslaan. Ons doel in de laatste negen competitiematchen is om nog zeker richting de subtop te klimmen”, zegt de student kinesitherapie, die ook volgend seizoen in Ieper blijft. “Ik mag hier proeven van basketbal op hoog niveau en wil hier nog enkele stappen zetten. Dit jaar zie ik als een overgangsjaar en ook volgend jaar zal ik nog de twee seniorploegen combineren. Er is nog een groot verschil tussen Top Divison One en eerste landelijke.” (API)

Zaterdag 15 februari om 18.30 uur: Basket SKT Ieper Two Geranimo Bornem Basket One.