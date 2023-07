Dario Gjergja wil olympisch kansje met Belgian Lions grijpen

Vandaag, vrijdag, beginnen de Belgian Lions aan de lange weg richting de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. De nationale basketploeg neemt volgende maand in het Turkse Istanbul deel aan een preolympisch kwalificatietornooi. Veel Lions in de preselectie van 24 spelers hebben een Oostendse link.

“Op dat tornooi zijn de we ingedeeld in een poule met Nederland, Kroatië en Zweden. We moeten eerste of tweede in de poule eindigen om door te stoten naar de halve finales. In de andere poule vinden we Turkije, Oekraïne, Bulgarije en IJsland terug”, vertelt bondscoach Dario Gjergja, tevens coach van Filou Oostende. Onlangs verlengde hij zijn contract als bondscoach met twee jaar.

Het speelschema van de Lions is stevig: zondag 13 augustus om 14.15 uur tegen Kroatië, maandag 14 augustus om 16 uur tegen Nederland en woensdag 16 augustus om 19 uur tegen Zweden.

De Belgian Lions vatten hun voorbereiding op het tornooi op vrijdag 28 juli aan met een eerste training in Louvain-la-Neuve. Donderdag 3 augustus reizen ze naar Tsjechië voor vriendschappelijke wedstrijden tegen Tsjechië en Argentinië. Vrijdag 11 augustus trekken de Lions naar Istanbul.

Veel jeugd

Voor het preolympisch kwalificatietornooi is er nu een lijst van 24 spelers als preselectie. Vijf van hen spelen bij Filou Oostende: Pierre-Antoine Gillet, Servaas Buysschaert, Simon Buysse, Joppe Mennes en Xander Pintelon. Ook zijn er verscheidene ex-Oostendenaars geselecteerd zoals Loïc Schwartz, Elias Lasisi, Tim Lambrecht, Mathias Palinckx en Thibault Vanderhaegen. Maar Vrenz Bleijenbergh, die na één kampioenenjaar Oostende straks verlaat, legt de uitnodiging van deze zomer naast zich neer.

“We hebben beslist om opnieuw volop de kans te geven aan onze jongere talenten”, zegt Dario Gjergja over de selectie. “We willen de komende twee jaar inzetten op de meest getalenteerde Young Lions en hen zo de kans geven de volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten. Op die manier proberen we de generatiewissel zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Hoopgevend

“Het is belangrijk om de nieuwe generatie te integreren”, voegt Sports Manager Jacques Stas toe. “De meer ervaren spelers zullen het op zich nemen om de jongeren te begeleiden en het goede voorbeeld te tonen. De recente goede resultaten van de U20 Lions zijn alvast hoopgevend voor de toekomst.” (PR)