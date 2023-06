Dario Gjergja van Filou Oostende blijft nog twee seizoenen bondscoach van Belgian Lions

Na een eerste periode van vijf jaar als bondscoach van de Belgian Lions, die hij naar de achtste finale van Euro 2022 en de tweede kwalificatieronde voor het WK leidde, blijft Dario Gjergja ook de volgende twee jaar bondscoach. De Belgisch-Kroatische coach van Filou Oostende zal dus nog tot Eurobasket 2025 aan het roer staan van de Belgian Lions.

Jacques Stas, High Performance Manager van de Belgian Lions, verwoordt de positieve evaluatie van Dario Gjergja. Hij noemt de keuze voor Gjergja de beste optie op korte termijn. “Het belangrijkste idee is om door te gaan met het doorgeven van de fakkel van de ene generatie naar de volgende, terwijl we streven naar goede resultaten. De toekomst van het Belgische basketbal ziet er veelbelovend uit, met een goede mix van ervaren spelers en jong talent dat op de deur klopt. Laten we ons inspireren door het succes van onze Belgian Cats om onze vooruitgang voort te zetten.”

Trots

“Na een korte pauze om na te denken en te analyseren wat we de afgelopen jaren met de Belgian Lions hebben bereikt, ben ik trots op de bereikte overeenkomst tot het einde van Eurobasket 2025”, zegt Dario Gjergja. “We zullen er opnieuw naar streven om ons te kwalificeren voor het EK, terwijl we er ook voor zorgen dat we de jongere generatie introduceren. Ik wil alle personen bedanken die de voorbije jaren zo hard hebben gewerkt aan het project van de Belgian Lions. Graag wil ik de nieuwkomers verwelkomen.”

Gaëlle Bouzin

Er zijn twee nieuwe assistent-coaches aangesteld om Dario Gjergja te ondersteunen en als opvolgers van Fred Wilmot en Gaëlle Bouzin (Filou Oostende). Het zijn Kristof Michiels, coach van Kangoeroes Mechelen en Coach van het Jaar in 2022, en Raymond Westphalen, die een mooie campagne bij Limburg United afwerkte.

Turkije

De volgende wedstrijdenreeks voor de Belgian Lions is het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Dat heeft in augustus in Turkije plaats. België zal het in de groepsfase opnemen tegen Kroatië, Nederland en Zweden.