Dario Gjergja loodst Belgian Lions met zege tegen Slovakije naar zesde EK op rij

De Belgische basketbalmannen hebben donderdagavond hun ticket voor het Europees kampioenschap van komende zomer veiliggesteld. De Belgian Lions wonnen voor 3.400 toeschouwers in de Dôme in Charleroi met 93-63 van Slovakije en verzekerden zich op die manier van hun zesde EK op rij. Retin Obasohan was de uitblinker bij de Lions met 21 punten, 8 rebounds en 8 assists.

Bondscoach Dario Gjergja koos voor een basisvijf met Manu Lecomte, Retin Obasohan, Jean-Marc Mwema, Thijs De Ridder en Ismael Bako. De start verliep echter moeizaam, want na vier minuten keek België tegen een 2-12-achterstand aan. Slovakije scoorde vlot onder de ring, terwijl de Lions enkel twee van hun vier vrijworpen benutten. Mwema doorbrak de ban met een driepunter na een vroege time-out van Gjergja. De 35-jarige veteraan, de oudste speler van de Lions, zou in de eerste helft nog twee driepunters binnenknallen.

Bank

Gjergja roteerde veel en kreeg de gewenste energie van de bank, met onder meer vlotte scores van Jonas Delalieux. Bij Slovakije blonk Vladimir Brodziansky uit met drie driepunters op rij, wat de stand op 36-36 bracht. Maar net daarna schakelden de Lions een versnelling hoger. Obasohan strooide met assists en scoorde ook zelf, waardoor België met een eerste kloof de rust inging: 46-37.

Dat verschil bleef na de pauze even op het bord staan tot 57-46, maar toen ontbond Obasohan opnieuw zijn duivels. De Antwerpenaar, die uitkomt voor Manresa in Spanje, leidde samen met zijn ploegmaats een verschroeiende 21-3-tussenspurt in. De kwalificatie voor het EK was een feit.

In de slotminuten kreeg Simon Buysse (Oostende) nog speeltijd. Hij bedankte met een driepunter. Voor hem waren het zijn eerste minuten voor de nationale ploeg sinds 2019, toen hij één keer een officiële interland speelde. Ook Jo Van Buggenhout kwam nog van de bank. Zij speelden samen met Bleijenbergh, Delalieux en De Ridder de wedstrijd uit. Eindstand: 93-63.

Loting in maart

Door de winst tegen hekkensluiter Slovakije is België zeker van een zesde opeenvolgende deelname aan het Europees kampioenschap. Nu zondag volgt nog een verplaatsing naar Spanje (Leon). Met drie zeges in vijf wedstrijden staan de Lions tweede in groep C, achter Letland, waartegen in november twee keer verloren werd. Letland verloor nog geen match en won donderdagavond zijn vijfde match in deze kwalificatiepoule met 83-66 tegen Spanje. Van de acht groepen plaatsen de top twee en de vier beste derdes zich voor de eindronde, die van 27 augustus tot 14 september in Finland, Cyprus, Polen en Letland gespeeld wordt. De knock-outfase van het EK wordt in de Letse hoofdstad Riga gespeeld. De loting vindt plaats op 27 maart.