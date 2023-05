Dario Gjergja ergert zich aan “compleet verkeerd” systeem: “Men moet nadenken over BNXT-formule”

Filou Oostende opent zijn play-offs in eigen huis, op woensdag 10 mei. Als tweede na de Elite Gold moet het geen kwartfinales spelen. In de halve finales – ‘best of five’ – wacht de winnaar van de confrontaties tussen Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears. Mooi op schema voor een zoveelste landstitel, dus? Coach Dario Gjergja ergert zich aan het “compleet verkeerde systeem”.

Op de laatste speeldag van de Elite Gold had Donar Groningen weinig in te brengen in Oostende. De Filou-boys leidden na het eerste kwart al met 23-9 en wonnen uiteindelijk met 80-63. Daarmee nam een vlot driepunters scorend Oostende revanche voor de zure nederlaag van begin april in Groningen. Toen keurden de refs een ultieme gelijkmaker van Thurman af, wegens een – betwiste – loopfout.

Oostende juichte acht keer in Elite Gold en leed twee nipte maar vervelende nederlagen: 80-75 in Leiden en 63-60 in Groningen. De acht zeges waren heel ruim. Ze volstonden niet om de poleposition te pakken. Tot ergernis van Dario Gjergja.

“Oostende en Antwerp wonnen elk 22 van hun 28 wedstrijden in de BNXT League en wij zegevierden in de twee onderlinge duels, maar toch tellen we een punt minder in de stand. Onbegrijpelijk”, zegt de Oostendse coach. “Waartoe dient onze 2-0 tegen Antwerp Giants dan? Dit is een compleet verkeerd systeem. Er zit geen enkele logica in. De achttien wedstrijden in de Belgische competitie, waarvan de behaalde punten gehalveerd worden, stellen dus niets voor. Voor de toekomst is dit absoluut geen goed systeem. Nu bepalen de Nederlandse teams wie de eerste is in de Belgische rangschikking. Volgens mij is dat niet eerlijk. Ik wil dat de mensen hierover echt nadenken.”

Uitzege nodig

Net als in 2019 vat Filou Oostende dus de play-offs aan vanop de tweede plaats. Ook toen stond Antwerp Giants eerste. Filou ging in die play-offs winnen in de Lotto Arena en veroverde zijn achtste landstitel op rij. Als de Zeekapiteins ook dit seizoen kampioen willen worden – en zo van Heaven 11 naar Magic 12 willen doorstomen – zullen ze dus opnieuw een uitzege moeten boeken.

De halve finales beginnen voor Oostende thuis op woensdag 10 mei om 20.30 uur. Op vrijdag 12 mei is er om 20.30 uur een verplaatsing naar Mechelen of Leuven. Op zondag 14 mei volgt de derde wedstrijd, om 19 uur in de COREtec Dôme. Een eventuele vierde en vijfde wedstrijd zijn gepland op dinsdag 16 (uit) en donderdag 18 mei (thuis).

In de andere halve finale neemt Antwerp Giants het op tegen de winnaar van de kwartfinales tussen Limburg United en Spirou Charleroi.

De finales vangen op zondag 21 mei aan. (PR)