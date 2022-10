Dario Gjergja coacht zaterdag eerste thuismatch in BNXT League: “Talent is niets zonder hard werk”

“Eigenlijk heb je 100 tot 110 voorbereidingsdagen op een seizoen nodig. Dat bereiken we pas begin december. Maar ondertussen is de Champions League al twee speeldagen ver en spelen we zaterdagavond onze eerste thuismatch in de BNXT League”, merkt coach Dario Gjergja op. Filou Oostende is dan gastheer voor Okapi Aalst.

Seizoen 12 is aangevat voor coach Dario Gjergja. “Ik zal mijn job doen met een aangename groep vooral jonge spelers. We zullen steeds voortdoen. Het is fijn om dagelijks hier op het terrein te staan”, reageert Gjergja rustig op dat getal 12. Zijn drie aanwinsten basketten vorig seizoen in de G-league, de ontwikkelingscompetitie van de NBA.

“Thurman, Tyree en Bleijenbergh zullen ons een extra geven en dat is goed voor het team. Naast hen hebben we een basis met veel jonge spelers die ook een stap voorwaarts zullen zetten. We hebben een traditie om veel te investeren in de jeugd en in de Belgische spelers. We willen positief ingesteld zijn en veel werken. Talent betekent niets zonder hard werk en toewijding aan de job. Mijn job? Ik wil van elke speler die hier in augustus of september aankomt een betere speler maken tegen juni. Dat is de sleutel! Dat is trouwens mijn job. Maar eerst en vooral wil ik van hen trouwens ook betere mensen maken”, benadrukt Gjergja, die het voorbije decennium al zoveel spelers hielp in hun ontwikkeling.

Iedereen is ook overtuigd dat Gjergja de enige man in België is die het beste uit Vrenz Bleijenbergh kan halen. Maar de coach houdt niet van veel wierook in zijn richting. ”Ik ben blij dat ik Vrenz kon overtuigen dat het goed voor hem is om naar Oostende te komen.”

Instituut Djordjevic

Natuurlijk is het ook voor Dario Gjergja belangrijk dat dertiger Dusan Djordjevic nog een seizoen in Oostende blijft basketten. “Niet alleen voor mij. In mijn ogen is Dusan een instituut. Hij is een schitterende persoon in elke betekenis. Hij kan niet alleen communiceren over basketbal, maar ook over zoveel in het leven. Wij komen steeds in twee minuutjes overeen. Discussies kennen we niet. Ik maakte geen enkel conflict met hem mee in de voorbije elf jaren. We leven als twee broers, maar we weten waar we de lijn trekken. Dat is perfect. Een afspraak met hem is altijd duidelijk. Het is een genoegen hem in het team te hebben. Hij is een heerlijke meerwaarde voor de jonge spelers die steeds naar hem luisteren, misschien meer dan naar ons. Dat is belangrijk. Het is great voor ons dat hij hier is.”

Ik wil hier van iedereen betere spelers én betere mensen maken

Volgend seizoen zal Gjergja het moeten doen zonder Djordjevic, die al aankondigde dat het nu zijn laatste seizoen wordt. Gjergja zonder Djordjevic en Djordjevic zonder Gjergja: je kan het je nauwelijks voorstellen.

“We zullen het moeten doen. Op het einde van het seizoen probeerde ik dat te doen. Dat was ook zo in de nationale ploeg. Soms is het niet eenvoudig zonder hem, maar het is wat het is. Ook dat is wellicht een proces in je leven. Ik tracht hem te overtuigen dat hij na zijn spelerscarrière basketcoach wordt, maar hij wil niet. Zo merkte hij al eens op dat hij nooit zoveel wil lijden als ik. Toch hoop ik hem nog te overtuigen, want hij heeft het talent ervoor.”

Focus op onszelf

Met Quentin Serron en Maxime De Zeeuw (allebei naar Limburg United) en Kevin Tumba (Brussels) keren ook drie Belgian Lions terug naar ons land. “Dat is heel goed voor het Belgisch basket. Ik hoop dat ze met hun professionalisme en hun houding jongeren helpen in hun ontwikkeling”, reageert Gjergja. “Het wordt een boeiende competitie. Zo hebben Antwerp Giants en Limburg United flink geïnvesteerd in hun ploeg. Iedere eersteklasser is oké! Maar ik focus niet op andere teams, behalve op onszelf. Stel me de vraag over de waardeverhoudingen opnieuw in december.”

Fier

Dinsdagavond leed Filou Oostende zijn tweede nederlaag in de Champions League. Na de 78-92 tegen Galatasaray Istanbul werd het 88-83 op bezoek bij Hapoel Holon. “Ik ben heel fier op mijn spelers”, stelt Gjergja. “We missen twee heel belangrijke spelers (Djordjevic en Gillet, red.) in de rotatie, maar we vochten als leeuwen. De laatste vijf minuten controleerden we hun offensieve rebounds niet meer en leden we een paar naïeve balverliezen. Maar we basketten hier met een heel jonge ploeg. We moeten hieruit vooral veel leren, blijven werken en steeds beter worden”, aldus Gjergja, die de vader van zijn spelers kon zijn.

“Van bijna iedereen, behalve van Dusan Djordjevic, Pierre-Antoine Gillet en Olivier Troisfontaines”, knikt Gjergja glimlachend. Hoe dan ook, hij blijft elke dag van ‘s ochtends tot ‘s avonds met basket bezig, 24/7. “Ik ken geen andere werkwijze. Waar ik ook ben, ik zal geen andere manier kennen. Zo functioneer ik. Aan deze job heb ik mij absoluut volledig toegewijd”, benadrukt Gjergja, die vorige maand ook successen boekte met de Belgian Lions. “Ik ben zo blij voor de jongens dat ze zagen en toonden dat ze tot veel meer in staat zijn.” (PR)