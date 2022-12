Damesploeg Bobcat Wielsbeke neemt het op tegen Roeselare: “Heel jong team met veel potentieel”

De damesploeg van Bobcat Wielsbeke neemt het zaterdagavond op tegen Wytewa Roeselare B. Wielsbeke staat tiende en presteert volgens coach Patrik Danneels binnen de verwachtingen. “Met het jongste team in de reeks willen we na nieuwjaar nog wat stijgen in het klassement”, geeft hij aan.

Vorig jaar beleefden de U16-meisjes van Bobcat Wielsbeke een fantastisch jaar. Ze haalden in de landelijke competitie de zesde plaats van heel België. Nu spelen ze op landelijk niveau bij de U19. Diezelfde meisjes vormen, samen met een vijftal prille twintigers, ook de eerste ploeg van Wielsbeke in eerste provinciale.

“Dat wil zeggen dat we een heel jong team hebben. Onze gemiddelde leeftijd is achttien jaar. Dat is tien jaar jonger dan de meeste van onze tegenstanders. Onze doelstelling was om in eerste provinciale te blijven, en dat zal ook lukken”, voorspelt de coach. De jonge leeftijd hoeft geen nadeel te zijn. “Met onze gestalte komen we wat te kort, maar we zijn heel snel en hebben een agressieve verdediging. Zo hoeven we niet onder te doen voor andere ploegen.”

Coach Patrik Danneels wil dit seizoen tien, elf keer winnen. Nu zit hij aan twee

Tot dusver kon Wielsbeke twee keer winnen. Dat wijt Patrik Danneels ook aan pech en afwezigheden. In totaal wil de coach dit seizoen tien of elf wedstrijden winnen. “De op papier gemakkelijkere tegenstanders komen er nu aan. Als we van onze eigen sterkte uitgaan, moeten we voor nieuwjaar nog twee keer kunnen winnen. Na nieuwjaar willen we zes tot acht keer winnen en zo dan op plaats acht of negen eindigen in het klassement”, rekent hij.

Beginnen doet Bobcat Wielsbeke zaterdag tegen de laatste van het klassement: Wytewa Roeselare B. “We moeten winnen, zonder excuus, maar we willen de tegenstander zeker niet onderschatten. In de examenperiode trainen we maar één keer, maar mijn speelsters staan conditioneel sterk. Dat moet te overbruggen zijn.”

Net als Deinze

Patrik Danneels is, naast trainer van de U19 en de dames van Wielsbeke, ook coach van de U19 en de dames van Deinze.

“Dat is echt topniveau in België. Ik ben graag in Wielsbeke, want ik werk graag met gemotiveerde meisjes met veel potentieel. Op termijn moeten we hier zeker in staat zijn om met de U19 hetzelfde te doen als in Deinze. Dat is in die categorie de beste ploeg in België.”

En als Wielsbeke genoeg geduld heeft met de dames, ziet hij ook die categorie mooie stappen zetten. “Binnen de drie jaar moet die ploeg zeker een reeks hoger kunnen spelen, als ze samenblijven.”