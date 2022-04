Damesploeg Basket Blankenberge heeft een nieuwe coach

Coach Ronny Seghers neemt eind van deze maand afscheid van zijn dames in eerste provinciale en gaat met basketpensioen.

Basket Blankenberge speelde kampioen in eerste provinciale en maakt de overstap volgend seizoen naar tweede landelijke met een nieuwe coach. Het was even zoeken naar een vervanger voor coach Seghers maar die is nu gevonden en het is geen onbekende voor de club.

Het gaat om Nathalie Ingelbrecht, ooit nog coach geweest bij de heren Sijsele en in eerste nationale bij de dames van Laarne. Tot vorig jaar was ze aan de slag als jeugdcoach bij Basket@Sea in Oostende. Dit seizoen was ze in Kortrijk aan de slag. Ooit in een ver verleden heeft ze nog een jeugdploeg van Blankenberge onder haar hoede gehad. Nu keert ze terug naar haar oude stal om de damesploeg in goede banen te leiden in landelijke. (GD)