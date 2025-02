Dames Wytewa Two Roeselare zijn reekskampioen

De Dames Two van Wytewa Roeselare wonnen hun reeks in tweede provinciale A en worden samen met de drie beste ploegen van de B-reeks heringedeeld.

Ze moeten dus nog zes matchen – 3 thuiswedstrijden en 3 uitwedstrijden – spelen om te beslissen wie kan promoveren naar eerste provinciale. De resultaten van hun matchen in de eerste ronde tegen de twee andere beste ploegen van de A-reeks, Koksijde One en Blankenberge One, blijven daarbij behouden. De Roeselaarse dames verloren op dertien wedstrijden slechts één wedstrijd in hun reeks en lieten eerste achtervolger Koksijde tot op vijf punten. (RV)