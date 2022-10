Dames Wevelgem-Moorsele tanken vertrouwen voor topper tegen Waregem: “We leverden tegen Gentson sterke prestatie af”

Wevelgem In tweede landelijke van het damesbasketbal versloeg Holstra Wevelgem-Moorsele One titelkandidaat Amon Jeugd Gentson Two met het kleinste verschil. Dit weekend staat het burenduel tegen ION Basket Waregem Three op de kalender.

Op de eerste speeldag van de eerste ronde in groep 1 trok Holstra Wevelgem-Moorsele One verrassend aan het langste eind met 65-64-cijfers. De ploeg van coach Marino Deprez tankte daarmee de nodige dosis vertrouwen. “In de voorbereiding zag je al een tijdje dat het de goeie kant uit ging, maar het kwam er nog niet uit”, zegt de 67-jarige Beveren-Leienaar. “Tegen een goeie ploeg zaten we onmiddellijk goed in de match. We hadden een paar minuten last met zone press. We sloten de eerste helft af met 35-36. Na een moeilijke derde periode waarin we maximaal zes punten in het krijt stonden, namen we in de slotperiode een vijftal punten afstand. Daarvan bleef er op het na een spannend slot nog eentje over. Dit is een knappe teamprestatie. Een goede start nemen is zeer welkom in een sterke reeks. De top vier halen is hier het doel, geen evidentie met Gentson en Laarne. We moeten iedere week voor de volle buit gaan, ook al gaan we wel eens klop krijgen.”

“Na de oefenwedstrijd tegen BBC Wildcats Gavere gingen we meer de nadruk leggen op sommige details die er nu uitkomen. Defensief klopte het plaatje. We kunnen dus met een goed gevoel richting Waregem zaterdagavond. We gaan er alvast het beste van maken tegen een jonge ploeg die uiteraard ook de punten wil thuis houden. Maar ook wij willen de punten richting Wevelgem meenemen. Leggen we de zelfde gedrevenheid op de mat, dan is er zeker iets mogelijk”, besluit Marino Deprez. (ELD)

Zaterdag 8 oktober om 19u15: ION Basket Waregem Three – Holstra Wevelgem One