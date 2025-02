Dames van Spurs knokken voor ieder punt: “Hopelijk geraken we terug op het juiste spoor”

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs ontvangen zaterdagavond met CEP Ladies Charleroi de zevende in de stand.

Met één op vier is House Of Talents Kortrijk Spurs het kalenderjaar niet goed begonnen. Tegen Gentson, G&V Breakpoint Waregem en Namen bleef het met lege handen achter. Enkel tegen hekkensluiter Brunehaut kon het de drie punten pakken. “We namen inderdaad een mindere start na Nieuwjaar. Het gaat van comfortabel naar knokken voor elke wedstrijd”, vertelt de 32-jarige Lisa Foucart, terug na een knieoperatie.

“Er zijn nog weinig wedstrijden waar je kan zeggen: die gaan we sowieso winnen. Dit weekend is het tegen Charleroi al van moéten. We hopen weer de klik te maken met onze betere periode. Terug op het spoor geraken zal nu wel moeten. We zullen in ieder geval goed voorbereid de partij aanvatten.”

Loodzware kalender

“We hebben met de ploeg samengezeten en besproken wat er anders moet en wat er belangrijk is. We hopen nu na de interlandbreak dat de kentering er komt. Elke wedstrijd is nu belangrijk, ook al beseffen we dat we nog een loodzware kalender hebben met onder andere thuis tegen Kangoeroes Mechelen en Castors Braine, naar Donza en naar Phantoms Boom.”

“We hadden niet echt een plaats vooropgesteld bij aanvang van het seizoen. Een van de mooiste plaatsen zou de vierde kunnen zijn. Nu moeten we dit realistischer bekijken, match per match.”

Stap voor stap

“Lisa is er al enkele maanden terug bij na een langdurige revalidatie. “Ik ben vooral tevreden dat ik weer op het veld sta”, gaat de kapitein van de ploeg, verder. “Ik voel dat ik nog niet terug de oude ben. Het gaat stap voor stap vooruit. Na een jaar stilgelegen te hebben ben ik realistisch. Lichamelijk moet ik er nog op vooruit gaan. Ik hoop alvast dat ik nog mijn steentje kan bijdragen”, aldus Lisa Foucart. (ELD)



Zaterdag 15 februari om 20.30, uur Sporthal Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs – CEP Ladies Charleroi.