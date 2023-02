Dames van KBBC De Panne momenteel op twaalfde plaats

In eerste provinciale staan de dames van KBBC De Panne na vijftien wedstrijden op de twaalfde plaats. Vorig weekend werd in eigen huis met 38-49 verloren van Kortrijk Spurs Four. Zaterdagavond komt leider Mibac Middelkerke op bezoek.

Boven: Faye Colombier, Yoica Cappoen, Hannah Carnier, Marit Van Assche, Eva Carnier, Lotte Neyrinck en coach Johan Carnier. Onder: Roosfien Salomez, Shannon Alleman, Willemien Salomez, Pixie Degrieck, Marieke Dumon en Bronwyn Geryl.