Dames van Ion Basket Waregem nemen het zaterdag op tegen Boom: “We zullen defensief bij de les moeten zijn”

De dames van ION Basket Waregem trekken zaterdagavond naar de Braxhall om er Phantoms Basket Boom partij te geven. De ploeg van kapitein Saar Bogaert tankte in de laatste wedstrijd tegen Basket Lummen de nodige dosis vertrouwen.

Het was al een tijdje geleden, maar de dames van coach Frederic Claessens pakten hun derde zege van het seizoen tegen Lummen. Een opsteker voor wat komen zal.

“Als je tegen een rechtstreekse concurrent met een twintiger kan winnen, dan geeft dit een extra boost”, vertelt de 27-jarige Saar Bogaert. “Dit is heel goed voor de moraal. Het was toch al een tijdje geleden dat we nog eens konden proeven van een zege. In Lummen verloren we nog met twee puntjes verschil, dus het deed deugd om nu de volledige partij te domineren. Defensief stonden we op punt.”

Sleutel ligt in de defensie

“Dit weekend trekken we met vertrouwen naar Boom, ook al weten we dat het daar nooit makkelijk is. In de heenwedstrijd gingen we met 73-78-cijfers onderuit. Hun coach Sven Van Camp zal goed voorbereid deze confrontatie aanvatten. Maar uiteraard zullen wij dit ook zijn. De sleutel zou wel in defensie kunnen liggen. Daar moet de focus op liggen.”

“Na Lummen leeft in de groep het idee dat we toch wel meer kunnen dan we al lieten zien. We zijn een ploeg met veel ups en downs. Die zwakke momentjes in de wedstrijden zullen er toch uit moeten, willen we dit soort duels zoals tegen Boom tot een goed einde brengen. Ook tegen Lummen hadden we die, maar we stonden nooit achter. Dat het beter gaat dan een jaar geleden merken we ook aan de scores tegen de topploegen, de verschillen zijn steeds merkelijk kleiner.”

Play-offs

“De top acht halen, goed voor play-offs, is zeker niet onmogelijk. Dan moeten we op ons eigen veld winnen tegen ploegen als Sparta Laarne, Pepinster en Charleroi. En er zal ook een extra wedstrijd gewonnen moeten worden tegen bijvoorbeeld Boom, Kortrijk of Luik, willen we in onze opzet slagen.”

“We hebben het dus in eigen handen. Wat mezelf betreft mag ik best tevreden zijn, vooral defensief. Vorig seizoen had dit impact op mijn scorend vermogen, nu komen die puntjes er meestal wel bij”, besluit de Waregemse.

