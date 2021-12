Dames van ION Basket Waregem met deugddoende zege de rustperiode in: “Ons doel is nu de top acht halen”

De dames van ION Basket Waregem boekten vorig weekend een belangrijke zege op eigen veld tegen rechtstreeks play-off kandidaat Basket Lummen. Het werd 77-56 na een collectief sterke prestatie. “Een zeer deugddoende zege”, klinkt het bij Sportief Manager Caroline de Roose.

In de heenronde gingen de dames van coach Frederic Claessens nog met 79-77-cijfers de boot in, na een ontgoochelende vertoning. Dit keer tapte ION uit een ander vaatje, en boekten zo hun derde zege van het seizoen, de eerste in eigen huis. “Dit was een wedstrijd die moést gewonnen worden”, vertelt een gelukkige Caroline de Roose. “De speelsters waren supergoed voorbereid voor deze confrontatie. Er werd alles aangedaan om niet voor verrassingen te staan. Mentaal waren ze klaar om de drie punten thuis te houden. De vibe zat juist na de nederlaag op hun veld. Na de match zijn we er nog eentje gaan drinken, en je voelt dat de speelsters met een ongelofelijk goed gevoel nu even kunnen rusten. Zij voelen ook dat ze in die drie maanden al matuurder geworden zijn, dit gaat gepaard met het nemen van betere beslissingen. Deze winst gaf ons niet hetzelfde gevoel als de twee vorige zeges. Nu moeten we alle wedstrijden met dezelfde ingesteldheid benaderen.”

Met goed gevoel deel twee van het seizoen tegemoet

“Vaak begonnen we wedstrijden heel goed, zoals tegen Luik en Boom, maar een slecht moment, waar dan iedereen in verzeild geraakt, doet ons dan de das om en we gaan onderuit met een handvol punten. We hebben niet een eenduidig leadership en zijn nog geen volledige match consistent. Maar we zijn nog jong en kunnen dus nog veel evolueren.”

Play-offs

“Ons doel is nu de top acht halen. Dan moeten we ploegen als Basket Lummen, Sparta Laarne en Pepinster achter ons laten, en ergens nog een andere wedstrijd winnen. Win je niet van die ploegen, dan verdien je waarschijnlijk niet om de play-offs te spelen. Maar we zullen klaar zijn om de tweede helft van het seizoen aan te vatten. Volgens seizoen willen we nog iets beter doen, met uitbreiding van de ploeg. Dan moet top zes het doel zijn”, besluit Caroline de Roose. (ELD)