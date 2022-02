Dames van House Of Talents Spurs snakken naar overwinning: “Proberen punten thuis te houden”

In de hoogste klasse van het damesbasketbal ontvangt House Of Talents Spurs dit weekend Basket Lummen na een break van drie weken.

De troepen van coach Benny Mertens willen na vier opeenvolgende nederlagen opnieuw aanknopen met een overwinning. De top vier uit het klassement bleek in januari een maatje te groot. Achtereenvolgens werd tegen Castors Braine (45-78), Liège Panthers (80-60), Basket Namur Capitale (56-82) en Kangoeroes Basket Mechelen (45-84) verloren.

Moeilijke opdracht

“We wisten op voorhand dat tegen deze ploegen weinig te beginnen viel”, vertelt Evi Heyse, bezig aan een sterk seizoen. “We lieten sommige momenten mooi spel zien, maar ze overklasten ons als ploeg. Los daarvan staan we met een zesde plaats waar we thuishoren. We waren graag nog voor die vijfde stek gegaan, maar nadat Namen eerder verrassend verloor tegen Luik en Phantoms Boom, zal dit een heel moeilijke opdracht worden. Dit waren niet bepaald positieve resultaten met het oog op het laatste Europese ticket. Voor ons zat zo een stuntje er echter nog niet in dit seizoen.”

Lummen is een ploeg die onregelmatig presteert, dus we moeten opletten

Zaterdag komt met Basket Lummen de zevende in de stand op bezoek in de Lange Munte. “In de heenronde hadden we het knap lastig met de Limburgers toen we er met 66-68 met de schrik van afkwamen”, gaat de 28-jarige Gentse verder.

“Lummen is een ploeg die onregelmatig presteert, dus zullen we moeten opletten. We zullen klaar moeten zijn willen we onze eerste achtervolger in het klassement op afstand houden. Zij zullen alvast vol energie aan de opworp verschijnen. Van onderschatting zal alvast geen sprake zijn. De focus gaat nu volledig naar deze wedstrijd. Kunnen we de punten thuishouden, dan zijn we misschien gelanceerd om nog een mooie reeks neer te zetten. We hebben immers op Kangoeroes Mechelen na de top vier achter de rug. Tegen de ploegen die achter ons staan moeten we de volle buit pakken. Ik denk toch dat we tevreden mogen zijn met ons seizoen”, besluit Evi Heyse. (ELD)

Zaterdag 19 februari om 18 u. 00: House Of Talents Spurs – Basket Lummen.