Dames van House Of Talents Kortrijk Spurs ontvangen landskampioen: “We moeten defensief meer gefocust blijven”

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs verloren vorig weekend de belangrijke wedstrijd van Sparta Laarne met 67-76. Zondag wacht er al opnieuw een aartsmoeilijke opdracht tegen landskampioen Koengoeroes Mechelen.

“Tegen Laarne waren we de volledige wedstrijd defensief niet goed bij de les”, zucht de 22-jarige Sarah Bell, in het tussenseizoen overgekomen van Phantoms Boom. “We hadden de opdracht om hun sterkste punt, hun driepuntshot, af te nemen. Ondanks de scouting werd het gameplan niet gevolgd. Toen het ook offensief niet meer lukte gaven we het definitief weg. Op bepaalde momenten lieten we het hangen zonder reden. De focus is soms enkele minuten weg. Verliezen is nooit plezant en ook ikzelf was teleurgesteld over mijn eigen prestatie. Ik krijg volop het vertrouwen van de coach en liet het afweten wat me toch een schuldgevoel geeft. Maar ik heb er vertrouwen in dat we beter kunnen. We moeten dan echter meer honger tonen. Ik hoop oprecht dat we dit nog kunnen omdraaien. We moeten door deze teleurstelling heen willen we nog de top acht halen. We moeten het de rest van deze campagne stellen zonder Lisa Foucart, maar die knop moeten we omdraaien.”

Zondag staat Kangoeroes Mechelen op het parket in de Lange Munte. “We hebben alvast niets te verliezen”, gaat Sarah verder. “We moeten onze focus behouden en zorgen dat we met een goed gevoel kunnen terugblikken op deze wedstrijd. We weten dat we geen zotte dingen kunnen doen tegen hen.”

“Met de sfeer in de ploeg zit het alvast nog heel goed. We komen met zijn allen heel goed overeen. We moeten hier samen door en zorgen dat we tegen de ploegen waartegen het moet er zullen staan. We zitten in een lastig parket maar ik ben er van overtuigd dat we beter kunnen”, besluit Sarah Bell. (ELD)

Zondag 3 december, Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs – Kamgoeroes Basket Mechelen.