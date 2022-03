Dames van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele gaan op zoek naar achtste zege: “Ons doel is nu bijna bereikt”

In tweede landelijke van het damesbasketbal kon Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One de punten niet thuishouden tegen Amon Jeugd Gentson. Zondag staat een bezoekje aan Sparta Laarne Two op het programma.

Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One had het niet onder de markt tegen Gentson. Het werd 60-74. “We botsten op een snelle jonge ploeg”, zucht coach Nils Strumane. “Die snelheid speelden ze goed uit. Hun driepuntshot viel vlot binnen, en op de fast break werkten ze een hoog percentage af. Wij moeten het hebben van onze goede verdediging. Het was al een eeuwigheid geleden dat we nog eens zeventig punten om de oren kregen. We misten door de geblesseerden een extra defensieve rotatie.”

Met KBBC Sparta Laarne B wacht zondag de tweede in de stand. “Laarne is eveneens een ploeg met heel veel snelheid”, gaat de Kluisbergenaar verder. “Dat dit een moeilijke klus gaat worden tegen deze ervaren ploeg, spreekt voor zich. Maar we gaan er in ieder geval het beste van maken.”

Met nog negen wedstrijden te gaan, ziet het er goed uit

Geen scorende ploeg

“Over ons seizoen in het algemeen mogen we best tevreden zijn. De doelstelling was om acht wedstrijden tot een goed einde te brengen. De teller staat momenteel op zeven stuks met nog negen wedstrijden te gaan. We zijn nog door geen enkele ploeg van het veld gespeeld. Defensief staan we er, maar aanvallend hebben we het moeilijker. We zijn geen scorende ploeg”, aldus Nils Strumane. Met het oog op volgend seizoen versterkte Wevelgem-Moorsele zich al met Marie Hubrecht. De scherpschutter uit Menen maakt de overstap van ION Basket Waregem. “Na een periode van acht mooie jaren bij Waregem had ik nood aan een nieuwe uitdaging”, vertelt Marie Hubrecht. “Wevelgem is de ploeg waar ik als kleuter begon met basketten. Terug keren naar waar het voor mij allemaal begon is dan ook fantastisch.”

“Als tweedejaars U10 maakte ik de overstap naar Waregem. Daar leerde ik heel veel bij onder de vleugels van Julie Vanloo, Irena Medvedeva, Ellen Lobbens en Tanja Popivoda. Ik beleefde er hoogdagen met mijn ploeg. Zo werd ik Vlaams kampioen, won de beker van Vlaanderen en werd twee keer Belgisch Kampioen. We slaagden erin om een volledig seizoen niet één wedstrijd te verliezen.”

“Maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Van bij de eerste training was het gevoel meteen goed. Ik werd er goed ontvangen door de groep. Het gesprek met coach Marino Deprez en Sportief Manager Marie De Clerck overtuigden me meteen. Ik kijk alvast uit naar mijn nieuwe uitdaging een stuk dichter bij mijn woonplaats”, besluit Marie Hubrecht. (ELD)

Zondag 20 maart om 17 uur: KBBC Sparta Laarne Two Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Two.