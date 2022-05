Dames van Avanti Brugge nemen afscheid van coryfeeën Nele Raspoet en Geeske Steijns

Zaterdagnamiddag speelden de dames van Avanti Brugge hun laatste wedstrijd van het seizoen in zaal Stamina, de vaste plaats van de heren van Avanti. De nederlaag was niet echt een verrassing, want de bezoekers waren het sterke Phantoms Basket Boom dat dit seizoen slechts één nederlaag moest toestaan.

Uiteindelijk werd het 45-77 voor de vrouwen uit Antwerpen, maar Avanti hield echter goed stand in de eerste helft en liet niet over zich lopen. Aan de rust stond het 25-32 en was nog alles mogelijk. Maar de foutenlast speelde de Bruggelingen duidelijk parten en in het laatste quarter lieten de bezoekers een 7-26 optekenen en was het verhaal uit voor Avanti.

Afscheid

Vooraf werd er vooral uitgekeken naar het afscheid van twee coryfeeën van Avanti, die om verschillende redenen het basketbal verlaten. Geeske Steijns moet noodgedwongen de schoenen aan de haak hangen door een slepende blessure en Nele Raspoet heeft de liefde gevonden in Leuven en verlaat zelfs onze provincie. Beiden werden in de bloemetjes gezet voor de bewezen diensten. Interviews zie je hieronder. (GD)