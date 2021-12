Dames SKT goed aan seizoen begonnen: “Graag nog match meer gewonnen”

De damesploeg van Basket SKT Ieper had het vorig weekend niet onder de markt in de West-Vlaamse derby tegen Basket Waregem. Toch pakte de ploeg van coach Ringo Decaestecker de zege en blijft daarmee op een gedeelde tweede plaats in eerste landelijke.

Tegen Waregem werd het niet gemakkelijk in de tweede helft (49-57). “We geven het eigenlijk zelf wat uit handen”, geeft coach Ringo Decaestecker meteen toe. “We speelden een goede eerste helft. Zelf scoren we er maar 30, maar we lieten ook nog een en ander liggen. Na de rust vergrootte Waregem de druk en onze organisatie geraakte wat zoek. We begonnen het wat te forceren en onze eigen gretigheid was weg. Toch controleerden we de partij, maar ik had een vlottere overwinning verwacht.”

Dit weekend staat een duel met Gentson op de agenda. Een belangrijke match om de plaats in de rangschikking vast te houden. “Het is natuurlijk afwachten of er nog gespeeld zal worden”, gaat Decaestecker verder. “Voor mij mag het alvast blijven doorgaan.”

Het seizoen begon, met vijf op acht, zeker goed. “De match thuis tegen Kortrijk hebben we zelf weggegeven, een beetje zoals tegen Waregem. De tweede helft waren we niet alert genoeg. Op Hasselt speelden we dan weer een slechte eerste helft, maar kwamen we nog terug. Tegen Mechelen verloren we terecht, zij waren beter dan ons. We hadden dus graag nog een match meer hadden gewonnen.”

De ambities zijn er alvast voor dit seizoen. “Voor de start van het seizoen had ik gehoopt op een plaatsje bij de top vijf. Daar staan we op dit moment. Het komt erop neer om elke week scherp te blijven. Zeker tegen lager gerangschikte mogen we niet verliezen. Af en toe een extra zege pakken, zoals tegen Willebroek, kan deugd doen.” (BV)

Zaterdag 4 december om 18.30 uur: Basket SKT Ieper One – Jeugd Gentson One.