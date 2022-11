Dames Mibac zien topper uitgesteld worden: “Zo lang mogelijk ongeslagen”

In eerste provinciale is de damesploeg van Mibac Middelkerke de enige die nog ongeslagen is. Dit weekend was eerste achtervolger Basket SKT Ieper Two de tegenstander, maar die match is uitgesteld. De nieuwe coach Meindert Delbecque wil de ongeslagen reeks nog een eindje verderzetten.

Afgelopen weekend won Mibac vlot van Blue Stars Brugge (86-45). “Het was een leuk weerzien met enkele talentvolle jonge speelsters in de club waar ik drie jaar coach ben geweest”, zegt Meindert Delbecque. “Onze start was niet goed en Blue Stars werkte goed af. Na 10 minuten was het 21-22. De andere drie quarters speelden we op niveau en lieten we mooie dingen zien. Uiteindelijk werd het verschil heel groot. Chapeau voor de prestatie van Pilar Vermeulen bij Blue Stars.”

Dit weekend wordt er niet gespeeld tegen Basket SKT Ieper Two. Beide ploegen kampen met te veel afwezigen. “Ieper zal een van de betere ploegen zijn uit onze reeks. Het is duidelijk in eerste provinciale dat er een niveauverschil is tussen de eerste zeven en de laatste zeven van het klassement.”

De doelstellingen zijn alvast duidelijk. “De dames van Mibac zijn allemaal toppers. Zowel naast als op het veld. Het zijn vriendinnen die nog eens een serieus potje kunnen basketten. Met Mibac is de ambitie om top 3 te spelen, zolang mogelijk ongeslagen te blijven en ons te amuseren.”