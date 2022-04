Dames Mibac Middelkerke gaan toch door in tweede landelijke: “Problemen hebben ons juist gemotiveerd”

De voorbije weken gonsde het van de geruchten dat de damesploeg van Mibac Middelkerke in tweede landelijke zou opgedoekt worden. Coach Peter Vantoortelboom ontkent de geruchten met klem en maakt duidelijk wat de bedoeling richting volgend seizoen is.

Vorige week werd duidelijk dat met Sarah Molkens, Aude Bernaert en Joke Lakiere drie sterkhouders van de damesploeg van Mibac richting Avanti Brugge in eerste landelijke trekken. Een stevige aderlating voor de ploeg van coach Peter Vantoortelboom, waardoor al snel te horen was dat de ploeg zou opgedoekt worden door een tekort aan speelsters. Niets is echter minder waar.

“De dames stoppen niet”, klinkt het bij coach Peter Vantoortelboom. “We doen verder met de dames die blijven, samen met enkele speelsters die herstarten. We zijn op dit moment met acht of negen speelsters en enkele dames die zouden meetrainen bij noodsituaties. We zijn nog volop bezig met het uittekenen hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan. Er werd mij ook gevraagd om aan te blijven als coach.”

“De nieuwe formule zou eventueel toelaten om dit te combineren met een nieuwe uitdaging, maar daar ben ik voor mezelf nog niet aan uit.”

Nieuwe ploeg

De hele soap rond het al dan niet voortbestaan van de ploeg kadert in een groter geheel. “De reden voor de moeilijkheden zijn niet ver te zoeken”, gaat Vantoortelboom verder.

“Het project in Oostende ging normaal met onze dames zijn, maar die plannen werden plots stopgezet. Daardoor ging veel kostbare tijd verloren. It is what it is. Toen daarna enkele speelsters andere oorden opzochten, was het even schrikken. Die situatie motiveerde echter de overgebleven speelsters en enkele anderen om een nieuwe ploeg samen te stellen. De ploeg is nagenoeg rond en is zeer snel tot stand gekomen. Het is nog wachten op enkele bevestigingen.”

Een tijdje terug deed Mibac een oproep naar speelsters om een U19-ploeg in het leven te roepen. “Dat wordt voorlopig on hold geplaatst. KB Oostende Bredene wilde samenwerken, maar ook daar werd de stekker heel laat uit het project getrokken. Daardoor ging opnieuw veel kostbare tijd verloren, maar we hebben er de nodige lessen uit getrokken. Alles komt goed.”

