Dames Mibac in actie na twee uitgestelde matchen: “Geen publiek? Onbegrijpelijk!”

Door coronabesmettingen in de ploeg zag de damesploeg van Mibac Middelkerke twee wedstrijden uitgesteld worden. Dit weekend wordt er normaal opnieuw gespeeld, met een West-Vlaamse derby tegen Holstra Wevelgem-Moorsele op de agenda.

Het was de derde match dit seizoen die vorig weekend sneuvelde voor de dames van Mibac. “Ook ik heb corona gehad en moest in quarantaine”, zegt Peter Vantoortelboom, die niet begrijpt waarom er geen publiek mag zijn.

“De spelers mogen wel contact hebben met elkaar, terwijl je niet weet of de tegenstander besmet is. Maar supporters met mondmasker in de tribune mag niet. Daar zit geen logica in.”

De damesploeg is in tweede landelijke voorlopig nog altijd ongeslagen. “We behaalden zes op zes. LDP Donza blijft echter de grote favoriet, al willen we de kloof met hen zo klein mogelijk houden. In de beker speelden we een zwakke match tegen hen, maar in de competitie willen we meer weerwerk bieden.” (BV)

Zaterdag 4 december om 18.15 uur: Mibac Middelkerke One – BT Holstra Wevelgem-Moorsele One.