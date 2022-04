Dames maken rentree, heren zoeken versterking: BBC Koksijde staat voor spannende vijftigste verjaardag

BBC Koksijde bestaat volgend jaar vijftig jaar en wil dat op een gepaste manier vieren. De damesploeg die opnieuw in competitie komt, is daarvan een onderdeel. De zoektocht om een competitieve herenploeg in stelling te brengen gaat verder.

Coach Eddy Ponjaert van de heren One van BBC Koksijde gaat volgend seizoen aan de slag bij de buren van KBBC Mibac Middelkerke.

“Eddy Ponjaert heeft zich wel volledig geëngageerd bij BBC Koksijde voor de nieuwe damesploeg, maar om problemen met overlappingen te voorkomen hebben we hem een samenwerking met Dirk Goens voorgesteld”, zegt coördinator Piet Van Mol, die opnieuw de herenploeg zal coachen. “Eddy ging daarmee akkoord en zo hebben onze dames volgend seizoen een prachtig duo vol ervaring aan het hoofd van de ploeg.”

Die ploeg krijgt stilaan vorm. “Het damesteam bestaat uit onze huidige U19-ploeg, aangevuld met Lisa Haentjes, Stefanie Mouton, Lieselotte Lehouck en Aline Lagae. Zij hebben hun woord gegeven om de ploeg te versterken. We zijn blij dat we in ons jubileumjaar opnieuw met een damesploeg zullen kunnen aantreden.”

Afstand weegt door

De samenstelling van de herenploeg is een ander paar mouwen. “De broers Nathan en Sigurd Staelens verlaten de club, na tien seizoenen. Ze hebben allebei kinderen en de afstand begon wat te wegen. We zullen hen vieren op ons eindeseizoensfeest, want tien seizoenen is toch wel speciaal, een mooi voorbeeld van clubliefde.”

Nieuwkomers vinden is geen gemakkelijke klus. “Blijkbaar speelt de afstand toch wel een belangrijke rol en dat is in het nadeel van de club”, gaat Van Mol verder. “Maar zolang de transferperiode open is, blijven we zoeken. Eigenlijk hebben we nog een speler bij, want Arthur Vancauwenberghe wenst in de eerste ploeg te spelen. Hij was een getalenteerd basketter bij onze jeugd, maar verkoos tijdens zijn studies in onze tweede ploeg te spelen.”