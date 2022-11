Dames ION Basket Waregem op bezoek bij Spirou Charleroi: “Dit is een must-win”

De dames van ION Basket Waregem gaan dit weekend op bezoek bij Spirou Ladies Charleroi. De ploeg van kapitein Saar Bogaert tankte alvast heel wat vertrouwen door net voor de interlandbreak Kortrijk Spurs over de knie te leggen.

“Het was plezant om zo de break in te gaan”, zegt de 26-jarige Waregemse, die een hoofdrol speelde in de winst van haar ploeg. “Als ploeg geeft dit heel veel vertrouwen. Kortrijk was een wedstrijd die niet moést gewonnen worden. Na de bekermatch tegen hen, die we verloren, hadden we nooit gedacht om opnieuw aan het kortste eind te trekken. Dat ikzelf nu ook offensief een belangrijke rol speelde, doet heel veel deugd. Het bleef spannend tot het gaatje, maar we zegevierden met het kleinste verschil.” Zaterdagavond staat een must-win game op de kalender.

Verliezen is geen optie

“Tegen Spirou dit weekend zijn we met niet minder tevreden dan de zege. Van onderschatting zal geen sprake zijn en we zullen goed voorbereid zijn. We hebben hen al aan het werk gezien. Dit is zeker een haalbare kaart die ons de vierde zege van het seizoen moet opleveren.”

“Na Charleroi hebben we nog drie wedstrijden dit jaar. Dit moet een drie op vier worden. Castors Braine volgende week, en die partij zie ik als een goeie oefenmatch. Tegen Lummen en Brunehaut, respectievelijk op 17 en 21 december, moeten we wel de punten thuis houden, dan kunnen we met een goed gevoel de winterstop ingaan.” Bij Waregem hebben ze met Nastja Claessens sinds vorige week een Belgian Cat “En daar zijn we uiteraard heel trots op. Als je meteen indruk kunt maken tijdens je eerste interland, chapeau. Jammer genoeg kon ik er zelf niet bij zijn”, besluit Saar Bogaert.

(ELD)