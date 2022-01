Dames House of Talents Spurs: “Namen ligt ons wel”

Zondagvoormiddag om 11 uur kruist House Of Talents Kortrijk Spurs de degens met Basket Namur Capitale. De ploeg van Sien Devliegher wil alvast de punten thuis houden met het oog op een Europees ticket.

Na de uitgestelde wedstrijd van vorig weekend tegen Charleroi, neemt House Of Talents Spurs het dit weekend op tegen Basket Namur Capitale. “Dit is een heel vreemd seizoen”, opent de 29-jarige Sien Devliegher.

“Heel ambetant als je je een volledige week voorbereidt op een wedstrijd, en niet weet als die al dan niet zal kunnen doorgaan. Naast dit feit kampen we al gans het seizoen met blessures. We zijn nog maar zelden compleet geweest. Ook nu nog is Emma Van Thuyne out met een voetblessure.”

“Ikzelf kampte geruime tijd met een hardnekkige blessure. Het duurde vijf weken eer men wist wat er echt aan de hand was. Ik probeerde wel te spelen, maar uiteindelijk bracht enkel rusten soelaas. Na de winterbreak ging alles beter, maar voorlopig kom ik nog niet in mijn spel.”

Nog niet tevreden

“Defensief draag ik mijn steentje wel bij, en creëer ik kansen voor anderen, maar puur voor mezelf kan ik nog niet tevreden zijn. Ik denk dat we als ploeg ook beter kunnen. Het draait dus echt niet zoals het moet. Op een of andere manier laten we niet zien wat we in onze mars hebben. Op training boeken we dan wel successen. Heel frustrerend. De wedstrijden tegen Phantoms Boom en Luik hadden we bijvoorbeeld nooit mogen verliezen.”

“Brengen we ons normaal spel, dan winnen we. Nu moeten we na een slechte start al meteen achtervolgen. We komen dan terug, maar dan valt het terug stil. Ik heb niet meer het gevoel dat we een ploeg dood kunnen doen.”

Aan de groepsgeest zal het zeker niet liggen. “Ik zat nooit eerder in een ploeg waar iedereen het zo goed met elkaar kan vinden. Op het veld zie je dat dan niet terug.” Zondag komt Namen op bezoek in De Lange Munte.

Er zit meer in

“Namen is een ploeg die ons wel ligt”, gaat Sien, zelfstandig kinesiste verder. “In de heenronde gingen we wel onderuit, maar er zat meer in. Als we voor een stuntje kunnen zorgen, is een vijfde stek zeker nog mogelijk. En dat we ook in Boom kunnen winnen, hebben we vorig seizoen al getoond. We blijven er alvast nog in geloven”, besluit Sien Devliegher.

(EL)