Dames Blankenberge op titelkoers?

Halverwege de competitie prijken de Dames van Basket Blankenberge oppermachtig aan de kop van het klassement en wordt er bij de supporters al gedroomd van de titel. “We gaan het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is”, reageert coach Ronny Seghers bescheiden.

De dames van Basket Blankenberge hebben in de volgende vijf dagen een druk programma voor de boeg. Afgelopen woensdagavond werd al Zedelgem Lions partij gegeven, maar hiervan was de uitslag bij ons nog niet bekend bij het ter perse gaan. Maar dan volgen in twee dagen tijd op zaterdag Sint-Eloois-Winkel en op zondag de klapper tegen Torhout Lions. In de strijd voor de titel in eerste provinciale zouden dit wel eens cruciale wedstrijden kunnen worden, zeker de laatste tegen Torhout, want een weekje later volgt al de terugwedstrijd in Torhout.

Hectisch seizoen

Afgelopen weekend werd er wel al gewonnen bij Bevers Oedelem en dat bracht het saldo van Blankenberge op 11 gewonnen partijen en geen enkele verloren. “Door corona is het hele seizoen hectisch verlopen en werden veel matchen uitgesteld. Wij hebben bijvoorbeeld nog niet gespeeld tegen Torhout en KBGO, toch ook twee titelpretendenten. Een misstap is heel snel gemaakt. Wat wel in ons voordeel speelt is dat de matchen zich nu snel op elkaar zullen opvolgen. Van augustus tot eind januari hadden we slechts negen partijen gespeeld, wat het ritme zeker niet ten goede heeft gebracht. Maar daar zal nu verandering in komen en we gaan nog beter worden”, aldus coach Ronny Seghers.

Ook kapitein Laura Leplae was opgetogen na afloop van de wedstrijd. “De weg is nog lang en er kan nog heel wat gebeuren”, stelt ze. “Maar onze focus blijft en dat heb je vandaag dus ook gezien. Het was een makkelijke overwinning maar in de heenronde stond het aan de rust bijna gelijk en dat waren we niet vergeten. In deze optiek proberen we alle wedstrijden aan te vatten, geen enkele tegenstander onderschatten.”

Te vroeg

Maar over de titel wil ze het ook nog niet hebben. “We hebben in het algemeen een goede ploeg die volledig op elkaar is ingespeeld. Met Kyara Dufour, Kelly Surmont, Audrey Vaesen, Julie Vermoortele en Jana Van Meenen hebben we een ton ervaring op het veld staan die elkaar door en door kennen. Hierbij mogen we ook onze coach niet vergeten, die ook al vijftig jaar wedstrijden leidt langs de zijlijn en altijd de juiste beslissingen neemt als het plots dreigt verkeerd te lopen. Maar over de titel wil ik het nog niet hebben, daarvoor moeten we eerst nog voorbij Torhout en Gistel, te beginnen volgende zondag. We gaan onze supporters nodig hebben.” (GD)

Zaterdag 19 februari om 18 uur: Dames Basket Blankenberge – BBC Sint-Eloois-Winkel en zondag 20 februari om 11 uur: Dames Basket Blankenberge – Torhout Lions.