Dames Blankenberge nemen afscheid van een icoon Ronny Seghers

Zaterdagnamiddag stond de laatste match van Dames Blankenberge in eerste provinciale op het programma. Na afloop van de wedstrijd werd coach Ronny Seghers uitgebreid gevierd want na 50 jaar coaching stopt hij ermee. Dit was zijn laatste match aan de zijlijn.

“Het is mooi geweest, maar die vijftig jaar zijn voorbijgevlogen”, lacht hij. “Ik neem met een goed gevoel afscheid van Blankenberge maar verdwijn niet volledig uit het basketwereldje. Ik heb mijn woord gegeven aan Blue Stars Brugge waar ik een jeugdteam zal leiden en ook deel zal uitmaken van de technische staf. Maar mijn verhaal met de senioren is definitief over en uit”, besluit hij.

De wedstrijd tegen Desselgem was eigenlijk na een handvol minuten al gespeeld. Blankenberge liep 10-2 uit en speelde de bal lustig rond, niettegenstaande de thuisploeg met slechts zeven spelers op het blad stond. Aan de rust stond het al 41-20. Jana Van Meenen en Kyara Dufour bleven ook na de rust de weg naar de korf vlot vinden en sloten samen de match af met 24 punten op hun naam. De eindstand 84-40 zorgde er ook voor dat Blankenberge de competitie afsluit met een clean sheet. Van de 24 wedstrijden verloren ze er geen enkele. Volgend seizoen wacht tweede landelijke. (GD)