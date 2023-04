Dames BBC Koksijde bij rentree meteen kampioen in tweede provinciale: “Extra glans aan vijftigjarig bestaan”

BBC Koksijde bracht dit seizoen opnieuw een damesploeg in competitie. Vorig weekend pakten de troepen van coach Eddy Ponjaert meteen de titel. Speelster Lisa Haentjens en voorzitter Els Vannecke blikken terug én vooruit: “De club bestaat vijftig jaar en deze titel geeft ons feest op 22 april extra glans!”

Lisa Haentjens speelde de voorbije jaren bij de dames van KBGO in Gistel, maar twijfelde geen seconde om bij Koksijde aan de slag te gaan toen er weer een damesploeg opgericht werd. “Eerst en vooral ben ik heel tevreden dat ik opnieuw bij Koksijde speel. Ik ben in deze club opgegroeid en hier heerst een heel vriendschappelijke, gezellige sfeer. Ik ken bijna iedereen en voel me hier thuis”, vertelt ze.

Op bezoek bij Koekelare werd het afgelopen zondag een spannende titelmatch.

“We hoopten natuurlijk op winst, maar die was verre van zeker, want we hadden de thuismatch met maar één puntje verschil gewonnen. Vooral de eerste helft was spannend. Na de rust had ik er het volle vertrouwen in dat we de overwinning gingen binnenhalen. Ik ben heel trots op mijn teamgenoten. Iedereen heeft zich volledig ingezet, en alleen maar op die manier is winst mogelijk.”

De ploeg is tot dusver nog altijd ongeslagen in competitie. “Ik denk dat niemand van ons dit verwacht had. We zijn een nieuw samengesteld team. In het begin moesten we elkaar wat leren kennen, maar eens we elkaar gevonden hadden op het veld, ging het vanzelf. Ons team bestaat uit heel wat jonge speelsters en dat speelt ook in ons voordeel, denk ik. Fysiek is iedereen sterk en er is heel wat vechtlust.”

Volgend seizoen wacht eerste provinciale. “Net zoals in het lopende seizoen, is het heel moeilijk in te schatten. Ik ben ervan overtuigd dat we alles in huis hebben om ook in deze reeks ons mannetje te staan. Opnieuw: fysiek staan we er, er zit snelheid in de ploeg en we halen daaruit heel wat scores. Om te slagen moeten onze skills misschien nog wat bijgeschaafd worden. We zullen zien. Maar ik heb er alvast heel veel zin in.”

Haentjens richt ook nog een bijzonder woordje aan de trainer. “Ik wil ook onze coach ‘Ponne’ (Eddy Ponjaert, red.) bedanken om dit seizoen met ons in zee te gaan. Het was een sprong in het onbekende en ik ben blij dat we zowel onszelf als onze coach trots hebben kunnen maken! Misschien volgend seizoen opnieuw! ‘Never Quit’ is onze slogan, en dat doen we niet!”

Fiere voorzitter

Ook voorzitter Els Vannecke is in haar nopjes dat het nieuwe team meteen de titel kon pakken.

“Ik kan zeggen dat ik als voorzitter enorm fier ben op onze dames dat ze dit verwezenlijkt hebben”, vertelt ze. “Twaalf jaar geleden werd ik trainster van de U8 in Koksijde. Mijn tweeling Fien en Floor zat toen net in het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool. Na veel reclame te hebben gemaakt in de school, was het resultaat dat er dertig kindjes aanwezig waren op de eerste training. In de volgende jaren konden we daardoor een volledige meisjesploeg vormen. Een hecht ploegje vriendinnen, die doorgroeiden tot in de U19, met enkele jaren mijn man Piet Van Mol als coach.”

De damesploeg bereikte in het verleden heel wat, maar moest op een bepaald moment opgedoekt worden. “Omdat ik het bijzonder jammer vond dat een club als Koksijde geen damesploeg meer in de rangen had, heb ik op het einde van vorig seizoen ex-speelster Lieselotte Lehouck warm gemaakt om toch weer haar basketschoenen aan te trekken en met al haar ervaring de jonge speelsters op sleeptouw te nemen. Daardoor kregen Aline Lagey, Lisa Haentjens en Stephanie Mouton ook zin om weer te basketten.”

Coach schot in de roos

Het werd een schot in de roos. “Coach Eddy Ponjaert bleek de goede keuze om jong en oud tot één geheel te smeden. Dat we meteen kampioen zouden spelen, hadden we niet verwacht. Dit jaar bestaat BBC Koksijde vijftig jaar en dat wordt gevierd met een groot feest op 22 april. Deze kampioenentitel zal zeker extra glans geven aan onze viering!” (Bjorn Vandenabeele)