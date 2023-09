Dames Avanti openen sterk tegen Knesselare

Naar aanleiding van de eerste competitiematch van Avanti Brugge Dames in tweede landelijke wilde voorzitter Yvan Struyve nog eens toelichten waar zijn club naartoe wilt gaan.

“Dit seizoen zijn we één seniorenploeg kwijtgespeeld, maar daar willen we zo snel mogelijk een oplossing voor vinden”, vertelt de voorzitter. “Als we dit seizoen onze plaats in tweede landelijke kunnen behouden en we maken promotie van tweede naar eerste provinciale, dan is er zeker plaats voor een derde ploeg, dit allemaal op vlak van de seniorenploegen. Onze jeugdwerking daarentegen barst bijna uit haar voegen. We hebben ondertussen de kaap van 175 jeugdspelers overschreden en je mag daar ook nog onze drie basketbalscholen bijrekenen. De planning voor de trainingszalen is zo wel een puzzel. Op dit ogenblik kunnen we terecht in vijf zalen en dat betekent dus ook dat onze trainingsfaciliteiten heel verspreid zitten. Het zou een droom zijn mochten we twee grote zalen hebben, met telkens vier terreinen. Maar dat zit er waarschijnlijk niet zo snel aan te komen”, besluit hij.

Die eerste competitiewedstrijd tegen Gembas Knesselare, een echt streekduel dus, werd er ééntje op het scherp van de snee waarbij Avanti uiteindelijk het pleit won met 54-46.

Grote ambitie

MVP van de match was Jienke Struyve met 12 punten. “Dit was nu nog eens een leuke ouderwetse match”, lacht ze achteraf. “Het duurt een beetje tot de motor aanslaat, maar het is lang geleden dat we nog met zo’n ruim verschil gewonnen hebben. Heel leuk voor de eerste wedstrijd. Dit moet vertrouwen geven voor onze ambitie van top drie”, besluit ze

Ook opvallend nieuw was Hayley Coopman, tot enkele maanden geleden nog actief in het collegebasketbal in Californië. “Ik ben super tevreden dat ik hier nu mijn eerste minuten heb gekregen”, vertelt ze enthousiast. “In tegenstelling tot mijn avontuur in de States ben ik hier heel leuk ontvangen en ben ik in een enthousiaste groep terechtgekomen. Vorig seizoen trainde ik veel mee met eerste nationaler Laarne en haalde er ook enkele speelminuten. Hopelijk kan ik deze ervaring nu doortrekken in dit team”, besluit ze

Het laatste woord is voor coach Nathalie Ingelbrecht. “Dit was een terechte overwinning”, stelt ze onomwonden. “Terecht maar ook een beetje onverwacht. Ik had Gembas al eens zien spelen en was onder de indruk. Maar onze ingesteldheid was top. Volgende week trekken we naar Leuven en zijn we in principe op volle sterkte. Enkel jammer dat ik mijn jeugdspelers niet heb kunnen laten proeven, maar dat komt zeker nog wel”, besluit ze. (GD)