Dames Avanti Brugge mikt op top drie

Het gaat uitstekend bij de dames van Avanti Brugge in tweede landelijke. Vorig seizoen was het een pak lastiger in eerste landelijke, en binnen de club werd besloten om een stapje terug te zetten. Coach Nathalie Ingelbrecht kwam over van Blankenberge en zette de ploeg weer op het juiste spoor.

Vorig weekend werd de maat genomen van Gentson en gingen de Brugse dames met drie punten naar huis, na een 46-51 overwinning. MVP werd ditmaal Jienke Struyve, met elf punten.

“O, maar daarmee ben ik echt niet zo erg bezig”, lacht ze. “Trouwens, ook Hayley Coopman en Eline Verbeest haalden de dubbele cijfers. Het is wel een vreemde match geworden. Toen we aankwamen, een uurtje voor aanvang van de match, stond iedereen buiten. Blijkbaar was er een brandje geweest in de sportzaal en was het niet duidelijk of de wedstrijd kon doorgaan. Gelukkig voor ons dus wel.”

“Het liep toch niet helemaal van een leien dakje”, stelt Aude Bernaert vast. “Gentson is een jonge en snelle ploeg die het ons knap lastig heeft gemaakt. Maar de warrige start van de match heeft zeker ook niet in hun voordeel gespeeld, en door onze ervaring hebben we toch het laken naar ons toe kunnen trekken.”

“In tegenstelling tot vorig seizoen staat er nu een hechte ploeg op het parket. We draaien mee aan de top, en daarin heeft onze coach zeker een hand. De sfeer is uitstekend en mentaal zit het helemaal snor. Dat zie je ook op training: er zijn bijna geen afwezigen en iedereen gaat voluit.”

“We zijn natuurlijk nog niet halfweg de competitie, maar iedereen is ervan overtuigd dat een topdrieplaats onze ambitie moet worden”, zegt Aude Bernaert. “Daarvoor zijn de thuismatchen tegen Roeselare en Houtem heel belangrijk. Als we de focus kunnen blijven houden en die twee wedstrijden tot een goed einde brengen, zijn we bijna halfweg”, besluit ze lachend. (GD)

Zaterdag 2 december om 19 uur in De Varens: Avanti Brugge Dames – Wytewa Roeselare