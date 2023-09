Cruciaal jaar op elk vlak voor Basket Blankenberge: “We zetten sterk in op de jeugd”

Bij Basket Blankenberge zijn ze nu al bezig met de jaarwisseling. Op 1 januari willen ze de verhuis uit d’Hoogploate realiseren. De hele basketfamilie zit daardoor met een ongemakkelijk gevoel, maar niet enkel daardoor. In de bestuurskamer werd behoorlijk wat geschoven, voor het eerst in jaren is er geen damesploeg ingeschreven en de heren One rechten de rug na de degradatie vorig seizoen.

Op de tip-off van vorige zaterdag verzamelden bijna alle 350 leden van Basket Blankenberge om er eerst burgemeester Björn Prasse het belang van de sport te horen beklemtonen. Hij prees verder ook de warme sfeer in de club en het vele werk dat de vrijwilligers er verrichten. Kersvers voorzitter Manuel Titeca vond het normaal dat de burgervader dat ene heikele punt uit de weg ging: “Het is een uitgemaakte zaak dat we onze zaal zullen verlaten, want dat werd jaren geleden al beslist. Toch blijft er een raar gevoel achter. De uiteindelijke verhuis zal met veel sentiment gepaard gaan. Hier hebben we tenslotte decennialang van tal van mooie momenten genoten. Daarnaast steken we niet onder stoelen of banken dat het een financiële aderlating wordt als we geen inkomsten uit de bar meer genereren.”

Damesploeg

Het zijn niet de enige dossiers waar voorzitter Titeca zich de komende maanden over buigt. “We gaan het damesbasket niet loslaten. Redelijk onverwacht werd onze ploeg eind vorig seizoen opgedoekt, maar we laten de goeie lichting meisjes niet verloren gaan. Door stevig en duurzaam te bouwen met de jeugd, zowel bij de meisjes als de jongens, hopen we over enkele jaren opnieuw een generatie af te leveren zoals we er nu één hebben uitgezwaaid. Of er volgend jaar al opnieuw een damesteam ingeschreven kan worden, wil ik niet gezegd hebben, maar we gaan voeding geven aan jarenlange doorstroming.”

Landelijk basket

Ook de herenteams werden helemaal herschikt. Een succesrijke generatie werd vervangen door jeugdig enthousiasme en Pieter De Rycker werd teruggehaald als hun coach. “Ik wil die uitdaging aangaan om ze snel, attractief en agressief basketbal aan te leren. Ze zullen stommiteiten begaan en veel balverliezen lijden, maar ik denk dat we gewapend zijn voor het seizoen “nul”. Volgend jaar moet er een stevig geheel staan en moet de teamgeest zo gerijpt zijn dat we nog een paar jaar later mogen dromen van meer.”

Zijn voorzitter treedt hem bij en spreekt van een meerjarenplan om terug te keren naar tweede landelijke, het niveau dat vorig seizoen werd opgegeven. “Precies daarom hebben we binnen ons vernieuwde bestuur een cel Sponsoring opgericht en willen we inzetten op een goeie communicatie tussen de verschillende geledingen binnen de club. De transitie die we de komende jaren gaan doormaken, is voor mij een ware drijfveer, dat verander-management wik ik graag leiden.”

Nieuwe bloei

Titeca verwacht trouwens een stevige groei voor zijn basketclub. “We hebben nu al een aantal jeugdploegen meer als vorig jaar en basketbal zit als sport duidelijk in de lift. We zijn ook overtuigd in het Uitpas-verhaal gestapt. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen hiermee toch nog budgetvriendelijk lid worden van onze club, omdat wij zelf een kleine – en de stad een grote – inspanning leveren als financiële tegemoetkoming. Op die manier bezorgen we mensen en vooral jongeren toch nog een kwaliteitsvolle invulling van hun vrije tijd.”

De voorzitter is ook professioneel een bezige bij, maar blikt graag even terug naar zijn jeugd: “Ik speelde hier maar enkele jaren, maar dit is altijd een warme omgeving geweest voor mij. Toen ik enkele jaren geleden weer in Blankenberge kwam wonen en als sponsor de club herontdekte, heb ik nieuwe warmte gevoeld en een reuzengroot engagement bij een goed georganiseerd batterij vrijwilligers. Hen begeleiden en leiden geeft me zo veel voldoening!”

Zaterdag 23 september om 20.30 uur: Blankenberge One – Deerlijk/Zwevegem Two.