Crelan 3X3 Masters strijkt neer in Kortrijk op zondag 3 juli

Het net afgelopen WK 3X3 basket te Antwerpen heeft duidelijk iets losgemaakt in Vlaanderen en Wallonië. Nu kunnen zowel volwassen spelers als de jeugd zich inschrijven voor een manche in aanloop naar de 3×3 Mastersfinale in Brussel.

De negen verschillende leeftijdscategorieën zijn: U13 mixed, U15 meisjes, U15 jongens, U18 jongens, U23 mannen, +16 dames recreational, dames Elite, +23 heren recreational, +23 heren Elite. Buitenlandse Eliteteams kunnen inschrijven en deelnemen, maar kunnen zich niet selecteren voor de finale editie in Brussel. Inschrijven kost per team 18 euro voor jeugd, 50 euro voor de seniors.

Finale in Brussel

Op acht locaties wordt uitgemaakt welke de beste teams zijn van ons land. In Brussel komen de beste teams van elke categorie tegen elkaar uit op zaterdag en zondag 30 en 31 juli.

De Kortrijkse voorronde heeft plaats op het ruime Nelson Mandelaplein, vlak naast het zwembadcomplex van Lago Kortrijk Weide. De wedstrijden van de U13, U15 en U18 worden normaal geprogrammeerd tussen 10 en 14 uur; de volwassenen komen na 14 uur tot omstreeks 18.30 uur in actie. Meer details worden kort voor het event op de website bekendgemaakt.

Spurs aanwezig

Kortrijk Spurs zal ongetwijfeld vertegenwoordigd zijn, zowel spelers, speelsters als supporters. Wie hen aan het werk wil zien en horen, komt op zondag 3 juli eens kijken; spanning en spektakel verzekerd. (SJK)