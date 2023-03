Coretec basketacademie van Oostende kent tegenstanders in Champions League

De basketbalschool van Filou Oostende kent zijn tegenstanders voor de allereerste Youth Basketball Champions League. Vrijdag vond de lottrekking voor dat prestigieuze tornooi in het House of Basketball in Zwitserland plaats.

De Youh Champions League is een vijfdaagse met de U18-teams van tien deelnemers aan de Basketball Champions League uit acht verschillende landen. Dat tornooi heeft van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 april in het Turkse Bursa plaats.

In poule A

De Oostende Coretec Basketball Academy, zoals de basketbalschool officieel heet, is ingedeeld in poule A. Daar zijn de tegenstanders het Tsjechische Nymburk, het Spaanse Murcia COC Oftalmologia, het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Bosnische Igokea. In de andere groep strijden het Litouwse Rytas Vilnius, het Duitse Porsche BBA Ludwigsburg, het Turkse Tofas Bursa, het Israëlische Bnei Herzliya en het Spaanse Levovo Tenerife.

De competitie vangt met drie pouledagen aan. Daarna bekampen de top twee elkaar in halve finales. De kroning van de allereerste kampioen van de Youth Basketball Champions League vindt zaterdag 15 april plaats in de Tofas Nilüfer Spor Arena van Bursa. (P.R.)