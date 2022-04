Contractverlenging van twee jaar voor Servaas Buyschaert bij Filou Oostende

Het contract van center Servaas Buysschaert loopt eind dit seizoen ten einde bij Filou Oostende, maar het is nu verlengd tot juni 2024.

Kortrijkzaan Servaas Buysschaert, die sinds 2016 in Oostende basket, heeft een contractverlenging van twee jaar getekend. “We kiezen volgend seizoen op de center-positie met Servaas Buysschaert (23), Haris Bratanovic (21) en Jesse Waleson (20) voor drie jonge twintigers die we zelf hebben opgeleid. Door de onderlinge concurrentie hopen we dat ze zichzelf nog zullen optillen. We trekken dus deze zomer geen buitenlandse center aan”, reageert Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. Voor Buysschaert was er interesse van verscheidene Belgische eersteklassers.

Staf en spelers reisden donderdagochtend al naar Groningen voor de competitiewedstrijd van vrijdagavond. Gillet, Brimah en Buysse bleven in Oostende. (P.R.)