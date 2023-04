Collectief sterk Oostende blaast Zwolle uit de zaal

In een op dinsdagavond flink gevulde COREtec Dôme heeft Filou Oostende moeiteloos Landstede Hammers met lege handen terug naar Zwolle gestuurd.

Zonder Bratanovic (knie) en Djordjevic (rust uit voorzorg) wonnen de Zeekapiteins met stevige 97-52-cijfers.

Extreme sporter Mathieu Bonne, gewezen jeugdspeler van Basket@Sea, verzorgde de symbolische opworp voor de achtste opdracht van Filou Oostende in Elite Gold van de crossborderfase.

Bij Landstede Hammers was Jesse Waleson wegens een recent verzwikte voet niet speelklaar. Wel was Boyd van der Vuurst, broer van Keye, er.

Moeizame start

Bij Oostende stonden Barcelo, Gillet, Bleijenbergh, Tyree en Jovanovic in de basis. Barcelo, voor het eerst sinds lang in de Oostendse basis, veegde de Filou-nul weg: 2-3. Er waren niet eens twee minuten verstreken toen Jovanovic naar de bank stapte ten voordele van Buysschaert. Met drie bommen voedden De Pagter en Dukan de 4-11-voorsprong van Zwolle.

Na 4’43” landde de eerste Oostendse bom, een actie van Barcello. In de zesde minuut was Bleijenbergh het niet eens met een beslissing van ref Mamouni. Ze kende de Antwerpenaar meteen ook een technische fout toe. Na een opzettelijke fout van Van Overbeek op Bleijenbergh scoorde Bleijenbergh de aansluitingstreffer: 11-12. De pas ingevallen Keye van der Vuurst bracht Oostende aan 13-12 voor het eerst voorop. Met zijn eerste bom verbreedde hij het verschil tot 20-14.

Dunk van Pintelon

In de openingsminuut van het tweede kwart overschreed Jovanovic al de grens van tien eenheden: 27-16. Na een Buysse-bom, goed voor 32-21, vroeg Zwolle een time-out aan. Driepunters van Thurman en Barcello stuurden het scoreverschil in de buurt van een twintiger, 40-21. Zwolle naderde tot 42-27. Een dunk van Pintelon, een coast-to-coast van Troisfontaines en een bom van Tyree vormden een 7-0 die tot de 49-27-tussenstand leidde. Halverwege de avond stond de twintiger dus op het bord.

Bommen van Gillet

Het derde bedrijf was niet eens drie volle minuten jong of Gillet had met twee bommen de dertiger (59-29) op het bord gevlamd. Het waren zijn eerste punten van de avond, maar wel kristalheldere korven. Na een driepunter van Tyree (62-29) zochten de Nederlanders inspiratie in een dode minuut. Het baatte niet. Aan het halfuur keek Landstede Hammers nog steeds 33 punten achterstand (73-40) aan.

Geen vijftiger

Een 11-0-run kleurde de twee openingsminuten van het vierde wedstrijdschuifje. Thurman (twee bommen), Pintelon (één driepunter) en Barcello (tweepunter) overschreden de veertiger-grens: 84-40. Bij 96-49 konden de Nederlanders de vernederende vijftiger nipt vermijden. Thurman en Kediambiko slaagden er nipt niet in de century op het bord te prikken.

Barcello, één van de vier Oostendenaars in de dubbele cijfers, was topschutter met 17 punten. Bleijenbergh plukte tien rebounds. Twee Oostendenaars delen de beste computerevaluatie: Thurman met 15 punten aan 46,1 % (3 op 5 tweepunters, 3 op 7 bommen en 0 op 1 vrijworpen), 8 rebounds en 4 assists; Barcello met 17 punten aan 100 % (5 op 5 tweepunters, 2 op 2 bommen, 1 op 1 vrijworp), 2 rebounds en 1 assist.

Zaterdagavond speelt Oostende op bezoek bij Aris Leeuwarden.