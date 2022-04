Colin Haentjens met KBGO Finexa Basket@Sea Four op één zege van titel

Als KBGO Four dit weekend wint van Knokke-Heist, pakt het de titel in derde provinciale. Dat lijkt slechts een formaliteit voor de mannen van coach Bert Wyseur die nog altijd ongeslagen zijn in de competitie. Colin Haentjens geeft een woordje uitleg over het voorbije seizoen.

“Bij winst zijn we mathematisch zeker van de titel”, vertelt Colin Haentjens. “Gezien de blessures bij enkele sterkhouders zou ik de wedstrijd zeker niet als een formaliteit beschouwen. De overige spelers zullen hun beste basket moeten bovenhalen.”

Geen twijfel

Toch twijfelt niemand eraan dat de ploeg kampioen wordt. “Puur op cijfers met de beste defense en de beste offense zijn we de terechte kampioen. We hebben tegen zo goed als alle ploegen met ruim verschil gewonnen, behalve tegen onze eerste achtervolger Oedelem.”

“Daar hebben we de wedstrijd pas in de laatste seconden in een beslissende plooi kunnen leggen. Indien we die wedstrijd niet gewonnen hadden, had de competitie er anders kunnen uitzien.”

De titel pakken was geen doel op zich. “De doelstelling van deze ploeg is jeugdspelers van de U18 en de U21 introduceren in het herenbasketbal. De spelers trainen met hun respectievelijke jeugdploegen en eenmaal per week trainen ze samen. Tijdens die training wordt het accent gelegd op het collectief. Het tactische gedeelte wordt belangrijker.”

“De ambitie was door hard te werken op training zo hoog mogelijk te eindigen. Na enkele wedstrijden voelden we aan dat we bij de betere ploegen behoorden en is de ambitie ontstaan om voor het kampioenschap te gaan. Volgend jaar moeten we die progressie kunnen voortzetten in een sterkere competitie.”

Leerrijk

Ook voor Haentjens zelf was het een leerrijk seizoen. “Persoonlijk kan ik stellen dat ik stappen vooruit heb gezet. Bij jeugdbasket ben je in mindere mate gebonden aan het collectief en kan je de individuele skills ontwikkelen. Bij herenbasket wordt dan weer meer gewerkt op spelvormen en looplijnen. Door een aantal blessures en covid heb ik er niet het maximale kunnen uithalen.”

“Toch heb ik naar het einde van het seizoen meer en meer mogen meetrainen met de Two-ploeg die bijna uitsluitend bestaat uit ervaren seniors. Daar heb ik dan vooral geleerd om harder te zijn, dus al met al blik ik tevreden terug op het afgelopen seizoen.”

(BV)