Coach Vantyghem stapt op bij Mibac Middelkerke na kritiek van spelers: “Blijkbaar moeilijk, een beetje zelfreflectie en eerlijkheid”

Greg Vantyghem heeft vorige zondag beslist om niet langer te coachen bij eersteprovincialer Mibac Middelkerke. Een eerste nederlaag in vijf wedstrijden zorgde voor onenigheid. Vantyghem trok zijn conclusies en nam afscheid van de ploeg na een gesprek met de voorzitter.

Vantyghem bevestigt het nieuws: “Ik heb zondag beslist om niet meer verder te coachen bij Mibac. Na vier zeges op rij, waaronder twee tegen topvijfploegen, verloren we zaterdag tegen een sterke en ervaren tegenstander, na een spannende match.”

De 77-85-nederlaag tegen Wikings Kortrijk was blijkbaar voor enkele spelers de druppel.

“Na de match lieten bepaalde spelers weten aan het bestuur dat ze het volgend jaar niet meer zien zitten met mij als coach. En dat ondanks een groepsgesprek van een paar weken geleden, waarin het merendeel van de spelers het tegenovergestelde zei. Jammer dat je na vier matchen met een uitstekende mentaliteit en vechtlust dan toch negatieve reacties krijgt. We haalden negen op zestien, toch een behoorlijk goed resultaat, en volgens de voorzitter een van de beste seizoenen van de laatste jaren.”

“Na een gesprek zondag met de voorzitter, die aangaf dat we volgend jaar niet verder kunnen omdat hij de spelers niet kwijt wil – wat ik zeker begrijp – heb ik beslist dat ik niet verder kan als de spelers niet achter me staan. Ik heb veel respect voor Marc Ameele, die me vorig jaar contacteerde en een kans gaf als coach. Met hem kon ik goed werken en communiceren.”

Niet zo unaniem

“Ik heb het nieuws zelf naar de spelers gebracht. Nadien kreeg ik wat berichten van spelers die niet op de hoogte waren. Daaruit bleek dat een en ander toch niet zo unaniem was.”

Heel onverwachts kwam het nieuws echter niet voor Vantyghem. En er waren ook al drie spelers die na dit seizoen de ploeg zouden verlaten.

“Er waren al een paar zaken gebeurd die niet aanvaardbaar waren tegenover mezelf als coach, maar ook niet ten opzichte van andere spelers en de club. Toch zette ik door en behaalden we zeer goeie resultaten. We staan gedeeld zesde. Ik dacht dat we op de goede weg waren, maar we verliezen één match en de positieve vibe slaat weer om naar een negatieve. Een beetje zelfreflectie, openheid en eerlijkheid zijn blijkbaar moeilijke eigenschappen. Nu, de club heeft een duidelijke keuze gemaakt. Ik respecteer dat. Ik heb er naar mijn mening heel veel voor gedaan, heb veel bijgeleerd en kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik wens iedereen bij Mibac nog veel succes toe.” (BV)