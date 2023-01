Coach Vanhouteghem bezig aan laatste maanden bij Basket Desselgem: “Misschien wel mijn beste seizoen”

Basket Desselgem One neemt het zaterdagavond op tegen BBC P Heuvelland One. Wil de ploeg van coach Bert Vanhouteghem zijn kansen op een plek in de top vier gaaf houden, dan wordt er best gewonnen.

“We waren heel sterk begonnen aan deze campagne met een vier op vier”, vertelt de 44-jarige Vanhouteghem, bezig aan zijn laatste maanden bij de club. “Even later kregen we af te rekenen met liefst drie spelers die hun ligamenten scheurden. Arne Lannoo, Krzysztof Mrugas en Manu Denoulet lagen geruime tijd in de lappenmand. Ook Karl Vanhoutte was out met een polsbreuk. De teller staat nu op vijf zeges, maar het konden er minstens twee meer geweest zijn. Gelukkig kan ik nu opnieuw op een voltallige kern rekenen. We ontvangen zaterdag Heuvelland vol vertrouwen. In de heenronde brak de veer bij ons na de rust en verloren we met 68-48. De afwerking liet het toen afweten. Heuvelland is een ploeg die fysiek basketbal brengt, maar wij hebben nu body genoeg om dit aan te kunnen. Toen zaten we in een negatieve spiraal. Nu is dit een nieuwe start waar we hopelijk een reeksje kunnen neerzetten. De volledige ploeg voelt aan dat die top vier tot onze mogelijkheden behoort.”

Toekomst

Bert is intussen bezig aan zijn laatste maanden als coach. “Het is met veel spijt in het hart dat ik een punt ga zetten achter deze mooie periode. Ik heb dit altijd supergraag gedaan en ook nu ben ik bewust nog volop aan het genieten. Ik heb vijf jaar gebouwd aan deze ploeg. Het zal met spijt in het hart zijn dat ik de ploeg verlaat. Het zijn vrienden geworden die voor elkaar door het vuur gaan. Ook naast het veld hangen ze zeer goed aan elkaar. Het klikt, ondanks de leeftijdsverschillen. Ik denk dat mijn opvolger nog veel plezier zal beleven aan deze ploeg. Mijn focus zal straks volledig gaan naar mijn beroep van brandweerman in Antwerpen. Ik start ook opnieuw met mijn triatlontrainingen. Zo ben ik al ingeschreven voor de Ironman van Vichy op 20 augustus. Maar eerst gaan we nog volop voor Basket Desselgem. Dit is misschien wel mijn beste seizoen als coach van deze ploeg.”

Eerbetoon

Zaterdag staat er voor de wedstrijd een eerbetoon aan Jana Snauwaert op het programma. Jana is de zus van Bert en overleed plots. Op het moment van stilte zal de G-ploeg, het bestuur, de ploegverantwoordelijken en de coaches aanwezig zijn. Jana wordt ook door de organisatie van het X-mass Tournament in Kortrijk postuum gehuldigd tot MVP-speler van het G-tornooi waar ze vorige maand aan deelnam. (ELD)

Zaterdag 14 januari om 20.15 uur: Basket Desselgem – BBC P Heuvelland.