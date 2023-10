Coach Swen De Moor al na twee speeldagen weg bij BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two: “Kan me niet meer motiveren”

Swen De Moor stapt op bij kersvers eersteprovincialer BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two. Kristof Oosterlijnck fungeert als tijdelijke ‘depanneur van dienst’ bij de basketbalclub.

Motivatie ontbreekt

Het is een seizoensstart met ups en downs voor BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. De derde ploeg in derde provinciale en de nieuwe vierde ploeg in vierde provinciale wonnen alle wedstrijden. Zowel de eerste ploeg in tweede landelijke als de tweede ploeg in eerste provinciale verloren alle partijen.

BC Lamett Two ziet al na enkele wedstrijden zijn trainer-coach Swen De Moor afhaken. “Het is niet mijn gewoonte, maar ik kan mij niet meer motiveren. Sommige jongens zijn niet klaar voor dit niveau. Mijn motivatie is er niet en ik kan niet bieden wat de spelersgroep en het bestuur willen”, staaft de Ronsenaar zijn beslissing.

Ontgoocheld

“We zijn bijzonder ontgoocheld. Hij laat onze ploeg compleet in de steek”, reageert Geert Van Hautegem van BC Lamett. “Na twee wedstrijden stapt hij bij ons op en we vernemen dat hij de nieuwe trainer-coach wordt van derdeprovincialer Jeugd Gentson.”

“We hebben hem vooraf duidelijk gemaakt dat het met deze jonge bende, die vorig jaar kampioen speelde in tweede provinciale, een lastig seizoen ging worden. Het is een opleidingsploeg met veel nieuwe spelers. Geduld was er blijkbaar niet en er waren ook negatieve uitlatingen ten opzichte van bepaalde spelers. We prijzen ons gelukkig dat Kristof Oosterlijnck, die hen vorig jaar naar de kampioentitel bracht en eigenlijk aan een sabbatjaar toe was, de groep weer onder handen wil nemen.”

Nieuwe trainer

“We zijn volop op zoek naar een nieuwe trainer, maar het is een publiek geheim dat trainers vinden geen sinecure meer is. Wij blijven voluit achter de ploeg staan. Er zitten in eerste provinciale een aantal teams die voor onze ploeg allicht te hoog gegrepen zijn. Dat weten we maar al te goed. We stellen wel met verregaande tevredenheid vast dat onze jeugdbende 100 procent gemotiveerd blijft”, rondt Geert Van Hautegem af.