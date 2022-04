Coach Stijn Noppe blikt terug en vooruit voor Basket SKT Ieper Three: “Er zat misschien wel meer in dan die mooie tweede plaats”

Basket SKT Ieper Three staat in eerste provinciale stevig op de tweede plaats. Het won afgelopen weekend van Basket Izegem en wil dit weekend ook Mibac Middelkerke opzijzetten. Coach Stijn Noppe blikt ook al vooruit naar volgend seizoen.

SKT Ieper Three haalde het met 73-72 van Izegem, na de 110-63-nederlaag uit de heenwedstrijd. “Het was een wedstrijd die we absoluut wilden winnen, na die heenmatch”, vertelt Noppe. “We startten met onze sterke defense, waarmee Izegem toch wat problemen had, zodat er aan de rust een twaalfpuntenkloof was. In de tweede helft liep het voor ons wat minder, maar ondanks een spannend slot konden we toch winnend afsluiten.”

De volgende opdracht is een tripje richting kust. “Dit weekend trekken we naar Middelkerke, altijd een gevaarlijke tegenstander. We zullen vanaf de eerste seconde klaar moeten zijn om deze wedstrijd naar ons toe te trekken, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Ondanks een knap seizoen, is dit wellicht een jaar van de gemiste kans. “De tweede plaats is een hele mooie plaats, in deze moeilijke reeks met zware tegenstanders; dat hadden we vooraf uiteraard niet verwacht. Maar nu is het besef er wel dat er misschien wel meer in zat dan die tweede plaats. Zeker na vijftien wedstrijden ongeslagen te zijn, om er dan vier na elkaar te verliezen. We wonnen nu opnieuw vier keer op een rij, waardoor de tweede plek al zeker binnen is.”

Deels andere ploeg

De ploeg voor volgend seizoen krijgt ook stilaan vorm. “Volgend seizoen blijf ik coach, maar dat zal deels met een andere ploeg zijn. Jens Deleye en Jeroen Boudry hangen de schoenen aan de haak, Jonas Boudry en Tomas Van Eecke veranderen van ploeg, en Stijn Stevens gaat enkel bij de Two spelen. Gilles Deleu komt over van Kortrijk en enkele jeugdspelers komen erbij. We willen zeker nog versterking om volgend jaar weer hoog te eindigen.” (BV)

Zaterdag 30 april om 20.30 uur: Mibac Middelkerke One – Basket SKT Ieper Three