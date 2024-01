Coach Steven Deprez met Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele tegen leider: “Wij hebben niets te verliezen”

In tweede landelijke van het herenbasketbal ontvangt Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele leider Mercurius Berchem.

De ploeg van coach Steven Deprez doet het als promovendus niet onaardig en draait mee in de subtop. “Volgens de omstandigheden, we moeten het nog altijd stellen zonder Jérome Vandenberghe en Matthias Vergote, en met dezelfde ploeg als vorig jaar in eerste provinciale, staan we in de top vijf met nog twee wedstrijden minder gespeeld. Tegen e5 Sgolba Aalter liepen we tegen onze vierde nederlaag aan, weliswaar zonder Justin Vanbecelaere, Hendrik Hanssens en Kobe Witdouck, drie basisspelers. We waren met acht man aangevuld met een U21 en U18 speler. In de derde periode moesten we plooien”, zegt Deprez.

“Zaterdag ontvangen we leider Mercurius Berchem voor het eerst dit seizoen. We hebben het thuisvoordeel, maar een nadeel is dat ze vorig weekend verloren op het veld van ION Basket Waregem. De focus zal dus bij hen aan 200 procent zijn. Wij hebben echter niets te verliezen, enkel te winnen”, gaat de 42-jarige Vichtenaar verder.

Defensief

“We zullen opnieuw met acht spelers zijn, aangevuld met jeugd. Defensief zullen we bij de pinken moeten zijn tegen deze ervaren ploeg. Na twee verliespartijen op een rij willen we aanknopen met een overwinning. Van stress is er echter geen sprake. We staan netjes waar we willen staan in ons eerste jaar landelijke. Deze plaats behouden is nu het doel. Eenmaal we compleet zullen staan, kunnen we misschien nog heel wat mooie dingen laten zien. Op 3 februari trekken we naar medeleider Jeugd Gentson, de ploeg van de ons alom bekende Bert Wyseur.” (ELD)

Zaterdag 20 januari om 20.15 uur, Evenementenhal De Schelp: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele – Mercurius Berchem.