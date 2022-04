Coach Meindert Delbecque en Blue Stars Brugge uit elkaar

Meindert Delbecque is niet langer de coach van Blue Stars Brugge One. Met onmiddellijke ingang werd de samenwerking stopgezet. “Voor alle partijen is het de beste oplossing om het seizoen in alle sereniteit af te werken”, klinkt het.

Begin december gaf coach Meindert Delbecque al aan dat hij zijn ploeg Blue Stars Brugge One zou verlaten na het einde van het seizoen. Als reden gaf hij toen op dat de sportieve ambities van de meerderheid van de club niet in dezelfde lijn lagen als die van hem. Maar vorige week maakte de club plotseling bekend dat de samenwerking met Delbecque met onmiddellijke ingang zou stopgezet worden.

“De situatie heeft een domino-effect op gang gebracht, dat nefast is voor de club, de speelsters en de coach zelf, zodat het voor alle partijen de beste oplossing is om het seizoen in alle sereniteit af te werken”, klonk het bij de club. “De One van Blue Stars, die in 2de landelijke uitkomt, zal de komende weken geleid worden door speelster-coach Eva Bogaert. De U16, die Delbecque eveneens onder zijn hoede had, wordt tot het einde van dit seizoen overgenomen door oud-Avanti-speler Paul Blomme.”

Een duidelijk ontgoochelde ontslagen coach reageerde. “Er was ruim voldoende tijd om een opvolger te kiezen. Er was iemand binnen de club gevonden maar daar konden de speelsters zich niet in vinden. Mijn beslissing in december kwam er naar aanleiding van interne problemen tussen mij en een drietal speelsters. Hun ambitie en gedrevenheid lag niet in de lijn met die van mij. Enkele speelsters hadden in februari al een andere ploeg.”

“Eind februari verwijderde het bestuur een bepaalde speelster uit de ploeg, een andere speelster kwam dan plots ook niet meer waardoor we nog met zeven waren. Elke week was het zoeken naar speelsters, zowel thuis maar zeker uit. Ik wou het seizoen uitdoen voor de enkele gemotiveerden die er altijd voor zijn gegaan.” Maar de grootste ontgoocheling viel toch te noteren bij het afscheid van de U16.

“Wat de U16 betreft, viel ik volledig van mijn stoel. We begonnen het seizoen met twee coaches, ikzelf en Eva Bogaert. Na enkele maanden stopte Eva omdat de ‘klik’ er niet was met de speelsters.”

Twee jeugdploegen

“Ronny Seghers nam toen over tot eind december. In januari was er dus opnieuw een probleem. Ik heb dan de ploeg volledig op mij genomen. De U16 is een getalenteerde en toffe bende waar de resultaten in de tweede ronde schitterend waren. Ik vind het vooral jammer voor mijn speelsters. Die verdienen dit niet. Ik ben er al beetje over en kijk zeer hard uit naar volgend seizoen.”

“Ik ga twee jeugdploegen onder mijn hoede nemen bij Basket Blankenberge, waar het voor mij allemaal begon. Vorig jaar hadden ze me al gevraagd maar toen had ik mijn woord al gegeven aan Blue Stars. Basket Blankenberge is als thuiskomen, iedereen kent iedereen. En de club beschikt over een zeer goede coachingstaff en omkadering”, besluit hij.

(GD)