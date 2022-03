Coach Manu Heughebaert mist derby met BBCP Heuvelland tegen Rapid Langemark: “We hebben enorm veel pech gehad met geblesseerde spelers”

De herenploeg van BBCP Heuvelland won afgelopen weekend nipt van BT Holstra Wevelgem-Moorsele Two. Dit weekend staat in derde provinciale de derby tegen Rapid Langemark op de agenda, al zal dat wel zonder coach Manu Heughebaert zijn.

De 57-62-eindstand doet vermoeden dat het een heel spannende partij was. Uiteindelijk werd het dat ook nog, al had de wedstrijd anders kunnen lopen. “We zijn sterk begonnen en stonden na het eerste kwart 2-20 voorop”, vertelt coach Heughebaert. “Wevelgem leed in de eerste tien minuten enorm veel balverlies. Daarna verhoogden ze de intensiteit in verdediging, waardoor het nog spannend werd. Uiteindelijk bedroeg het verschil maar vijf puntjes, maar we wonnen wel.”

Dit weekend staat de derby tegen Rapid Langemark op de agenda. “Hopelijk wordt het een spannende wedstrijd en kunnen we winnen. Langemark is een complete ploeg en nu nog met Justin Parmentier erbij, die ik nog heb gecoacht als jeugdspeler bij Racing Ieper, staan ze sterk. Jammer genoeg zal ik er niet bij kunnen zijn door ziekte, assistant coach Olivier Gustin neemt het over.”

Veel groeimarge

In de rangschikking is Heuvelland vierde. “We staan op de juiste plaats. We hebben enorm veel pech gehad met geblesseerde spelers en hebben er nog altijd drie te kort. We moesten enkele wedstrijden spelen met slechts vijf spelers van de A-kern, aangevuld met twee spelers van de Two. We hebben een ploeg met veel jonge spelers, we hebben nog veel groeimarge; zeker qua ervaring, wat we momenteel wel wat missen. Met de coachingstaff proberen we onze spelers klaar te maken voor een hoger niveau.”

“Het is niet altijd gemakkelijk als klein dorp te rivaliseren met al die fusieclubs die nooit in spelersnood zijn als er blessures zijn. Maar wij hebben wel een voordeel, Heuvelland is een familiale club met trouwe topsupporters. En dat is goud waard.” (BV)

Zaterdag 12 maart om 21 uur: BBCP Heuvelland One – Rapid Langemark One.