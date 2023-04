Coach Kris De Pauw krijgt geen contractverlenging in Oostende

Na dit seizoen stopt de samenwerking tussen enerzijds de COREtec Basketball Academy en KBGO Finexa en anderzijds coach Kris De Pauw.

“Filou Oostende verkiest voor zijn basketbalschool en voor de partnerploeg een fulltime coach naar het volgend seizoen toe. Voor Kris De Pauw is het niet mogelijk om elke dag aanwezig te zijn op de club”, zegt Jurgen Vanpraet.

“Momenteel is er nog geen nieuwe coach aangesteld, maar er zijn verschillende gesprekken bezig. Hiermee willen we onze jeugdwerking binnen de COREtec Basketball Academy verder professionaliseren. Ook de deelname volgende week aan de Youth Champions League past in dit kader. We willen Kris De Pauw bedanken voor zijn engagement en inzet gedurende de afgelopen twee jaar. We wensen hem alle succes toe bij het vervolg van zijn trainerscarrière.”