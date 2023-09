Coach Jody Vanacker staat voor grote uitdaging met vernieuwd Bobcat: “Enkel gemotiveerde spelers”

De heren en dames van Bobcat Wielsbeke zijn begonnen aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. De heren gooien het over een andere ‘verjongde’ boeg. De dames versterkten zich met vier speelsters van ION Basket Waregem.

Coach Jody Vanacker staat voor een grote uitdaging. Een volledig andere ploeg met enkel maar jonge spelers. De kern bestaat uit Karsten Van Rechem, Khalil Daoudi en Chévarrô Young als enige niet-jeugdspelers. Het gros van de kern bestaat uit U21 spelers: Arthur Delabie, Arthuur Bracke, Dries Decaluwe, Ewout Follens, Harmen Desmet, Julot Vandenbroucke, Mathis Desmet, Miel Archie, Noah Verdievel, Preben Van Rechem, Ruben Desmet en Stef Archie. William Smaak speelt ook bij de U18 van ION Basket Waregem.

“Ik wou hier een project opstarten met jonge spelers die heel gemotiveerd zijn”, verduidelijkt de 43-jarige Jody Vanacker. “De ‘oudere’ kern die vorig jaar deel uit maakte van de eerste ploeg wilde de opofferingen niet doen die ik verwachtte. In mijn kern zitten spelers die studeren in Gent. Die jongens worden gehaald en teruggebracht. Geen excuus om niet te komen trainen tijdens de week en op vrijdagavond dus.”

Moeilijke opdracht

“We weten dat we voor een moeilijke opdracht zullen staan”, gaat de Stasegemnaar, tewerkgesteld bij Sportwerk, verder. “Niet degraderen is de eerste doelstelling. Evolutie en beterschap zien op lange termijn is de volgende. We willen geen stappen overslaan. Soms zullen we tegenover een tegenstander staan waar we niet op voorbereid zijn. De motivatie van deze jongens is heel groot. Van deze kern van 17 zijn er altijd minstens 15 op training. Dit is een bewuste keuze maar zal geduld vragen”, aldus Jody die ook bij BBC Gullegem en Deerlijk-Zwevgem training geeft. De kern van vorig jaar aangevuld met enkele nieuwelingen bestaand uit Anthony Pynoo, Arthur Nichelson, Charles Van Herpe, David El Sayeh Khalil, Frederik Geerts, Louis Van Herpe, Lucas Deschrijver, Mattijs De Leersnyder, Michiel Baetens, Nils Jouret, Sander Beel, Sander Castelein, Thijs Dewinter, Thomas Demey en Tim Desmyter komen op eigen initiatief uit in vierde provinciale.

Mooie mix

Ook de dames zien er dit jaar anders uit. Een resem U19 speelsters en vier seniors die de overstap maakten van ION Basket Waregem maken deel uit van de kern, net als coach Jim Vervaeke.

“Dit is een groep met een mooie mix van jonge en ervaren speelsters”, vertelt de 44-jarige Jim Vervaeke. “Met Pauline Goemaere, Charlotte Bruyneel, Anaïs Lippens en Tia Van Hemelryck komt er heel wat ervaring en gestalte over van Waregem. Lieselot Blancke in een verder verleden ook bij Waregem is de andere niet-jeugdspeelster. Alexine Van Steenbrugge, Celie Denys, Dagmar Vansteenkiste, Emma Van Branteghem, Hanne Poulin, Isaura Morre, Leonie Rogge, Marte Mechant, Nikki Vercouillie, Nona Yde, Noor Derammelaere, Sylvia Ogbede en Zoé Van Eeckhoute zijn U19 speelsters die in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.”

Klik

“Op training is de klik er alvast tussen de meer ervaren en de jeugdspeelsters”, gaat de Wevelgemnaar verder. “Jeugd moet je soms een beetje afremmen. De eerste wedstrijden zal het vooral zoeken zijn en op elkaar ingespeeld geraken. De oefenwedstrijden waren niet met alle seniors, dus zal het zaak zijn om er de automatismen in te krijgen. Het doel is de top vijf of een plaats die daar bij aansluit. Enkele ploegen versterkten zich gevoelig. Onder andere Blue Stars nam een zestal speelsters over van Blankenberge. Holstra Wevelgem degradeerde uit tweede landelijke maar zal ook meedraaien bovenaan. Onze eerste wedstrijd is op 23 september in en tegen BBV Oedelem. Ze hebben ongeveer dezelfde kern als vorig jaar aangevuld met twee versterkingen die uit tweede landelijke komen. Dit zal onmiddellijk een goeie test zijn”, aldus Jim Vervaeke die ook nog Wildcats Gavere coacht in tweede landelijke.

Dit jaar komt Bobcat Wielsbeke met een tweede ploeg uit in tweede provinciale. De kern bestaat uit Elke Desloovere, Enya Catelin, Esther Lippens, Hannah Van Laeken, Jolien Hellebuyck, Maja Jouret en Romanie Delporte.