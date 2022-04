Coach Henk D’hont (Wielsbeke One): “We moeten niet rekenen, we moeten ons werk doen”

In derde provinciale A won Bobcat Wielsbeke One met duidelijke 43-91-cijfers op het veld van Basket Desselgem Two. Daarmee blijft de ploeg van coach Henk D’hont stevig op de tweede plaats, met kans op promotie.

“We begonnen heel goed in Desselgem, maar vertikten het in de tweede periode om te verdedigen”, analyseert de 46-jarige Henk D’hont, sedert nieuwjaar coach bij Wielsbeke. “Aan de rust stelden we bij. Na de break scoorde Desselgem nog amper 13 punten. Het verschil ging van zes punten halfweg naar 48 op het einde. We hebben dus heel veel scorend vermogen. Maar soms brengen we onszelf in de problemen.”

Driemaal winnen

“We hebben nog drie wedstrijden voor de boeg, die we willen winnen om zeker te zijn van de tweede plaats. We mogen echter niet te veel beginnen rekenen en moeten zelf ons werk doen. Te beginnen volgende week tegen BBC P Heuvelland, een rechtstreekse concurrent. Vorige maand hadden we het in eigen huis niet onder de markt met hen. Pas in de laatste periode maakten we een verschil van drie punten. Nu spelen we op hun veld in Komen-Waasten. Basketbal leeft daar echt, met hun fanatiek thuispubliek. Dit is een typische thuisploeg waarmee je nooit klaar bent.”

“Een week later treffen we het ongeslagen Basket Midwest All-in Garden Tielt. In de heenronde verloren we op hun veld, weliswaar met geen complete ploeg. Het gebrek aan matchritme en covid deden ons de das om. Maar ze zijn niet onklopbaar. De laatste wedstrijd is op het veld van BBC De Panne. Ook daar moeten we geen cadeaus verwachten.”

“Na de jaarwisseling zijn we echter heel goed bezig”, gaat de Heulenaar verder. “Door de uitgestelde wedstrijden werkten we een druk programma af. Januari was door het grote aantal besmettingen niet ideaal. Toch was enkel de match tegen Oedelem een smet op ons blazoen.” (ELD)