Coach Gerrit Major verlaat KBBC Oostkamp na dit seizoen

Na 12 jaar verlaat Gerrit Major KBBC Oostkamp. Hij was er eerst aan de slag als speler, daarna als Two-coach en assistent van Wim Meiresonne en uiteindelijk als One-coach.

Ploegmanager Philip Meulebrouck beklemtoont de goede verstandhouding en de ontgoocheling: “Toen het nieuws binnenkwam, was het toch nog even schrikken, maar Gerrit heeft ons, zoals altijd, correct ingelicht. Hij heeft zoveel betekend voor Oostkamp, leverde uitstekend werk met de jeugd, bouwde iets op en werkte altijd in volle vertrouwen met spelers en bestuur. Hij verlaat ons straks in volle wederzijdse vriendschap.”

Werk afmaken

Ook Major zelf beklemtoont de uitstekende samenwerking maar beseft dat spelers en bestuursleden mogelijk ontgoocheld zijn. “Dat ik de Merels na zo’n lange periode verlaat, heeft niet alleen sportieve redenen, maar ik vond het vooral tijd om iets anders te gaan doen. Wat dat wordt, staat helemaal niet vast. Ik heb bewust het nieuws nog wat uitgesteld om in alle rust het werk af te kunnen maken bij Oostkamp.” (MD)