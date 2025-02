Coach Gaëlle Bouzin verlengt contract bij Landstede Hammers Zwolle

Basketbalcoach Gaëlle Bouzin blijft ook komend seizoen aan het roer bij Landstede Hammers Zwolle. De club maakte via Instagram bekend dat de 39-jarige Belgische haar contract in de BNXT League met één jaar heeft verlengd.

Bouzin reageert enthousiast op de verlenging: “Ik ben heel blij met het vertrouwen”, stelt Bouzin. “Ik ben als coach heel procesgericht, natuurlijk wil ik ook wedstrijden winnen, maar talentontwikkeling gaat mij ook aan het hart. Wat je wilt, is dat spelers weten dat ze hier beter worden en dat zoiets in het kleine basketbalwereldje gaat rondzingen. Zwolle moet ‘the place to be’ worden voor jong talent.”

Voor de voorzitter van de club, Gerrard Vinke, klinkt dat als muziek in de oren: “We passen heel goed bij elkaar. Wat wij graag willen, is dat spelers hier beter worden dan toen ze bij ons kwamen. Gaëlle is uitermate geschikt om dat proces verder vorm te geven.”

Bouzin is bezig aan haar eerste seizoen als hoofdcoach in Zwolle, nadat ze vijf jaar als assistent-coach onder Dario Gjergja bij Oostende werkte. Haar debuutseizoen begon goed: eind oktober, na anderhalve maand competitie, had Zwolle al vijf overwinningen op zak. Sindsdien stokte de zegereeks wat, met slechts drie extra overwinningen. Wel zorgde de ploeg afgelopen zondag voor een stunt door Oostende met 79-60 te verslaan. Zwolle is de enige Nederlandse ploeg die dit seizoen kon winnen van het sterke Oostende.

Momenteel staat Zwolle veertiende in de BNXT-klassering en is het de vierde hoogst gerangschikte Nederlandse ploeg. De top zes in Nederland plaatst zich voor de play-offs. In de Nederlandse beker strandde Landstede Hammers in de kwartfinales tegen Heroes Den Bosch.

Bouzin volgde bij Zwolle haar landgenoot Jean-Marc Jaumin op – ook hij coachte vroeger Oostende. Met haar aanstelling werd ze de eerste vrouwelijke hoofdcoach in de BNXT League.